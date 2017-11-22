Ответственность перевозчиков будет усилена
Необходимость в этом очевидна. Практически ежедневно появляется информация об очередной аварии с автобусом: ДТП во Владимирской области, авария в Забайкалье, в Подмосковье и других регионах... Список можно продолжать. По словам Алексея Двойных, генерального директора Агентства автомобильного транспорта, Закон позволит «описать» весь существующий в стране пассажирский транспорт и подтолкнуть перевозчиков к обновлению автопарка, а нерадивых – уйти с рынка. Система лицензирования направлена, в первую очередь, на повышение безопасности перевозок и сохранение здоровья пассажира.
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Основная задача – сделать требования для всех компаний, осуществляющих как регулярные, так и заказные перевозки, едиными. Даже если в компании всего один-два автобуса, но они работают на маршрутах, в том числе с коммерческой целью – это не основание делать для такой организации послабление, разрешая использовать для перевозок технически неисправные автобусы или не проходить водителю медицинский осмотр. Ведь исполнение норм закона убережет самого собственника ТС и водителя от административной и уголовной ответственности. Это касается и школьных перевозок, и для собственных нужд различных компаний
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Алексей Двойных, генеральный директор Агентства автомобильного транспорта
Как и на регулярных перевозках, лицензирование заказных перевозок планируется осуществлять силами Ространснадзора. После принятия законопроекта о возврате лицензирования недобросовестных предпринимателей ждут усиленные административные меры. Так, согласно предполагаемым поправкам в КоАП Ространснадзор будет задерживать и помещать на специализированную стоянку транспортные средства, работающие без лицензии, до устранения причины задержания.
Кроме того, осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, будет налагаться штрафом. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, сможет повлечь наложение штрафа на юрлиц - от 100 до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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