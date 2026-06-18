Ребенок поцарапал машину - кто платит и как вернуть деньги

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 17:36

Ответственность родителей за ущерб автомобилю: что важно знать в 2026 году

Ответственность родителей за ущерб автомобилю: что важно знать в 2026 году

Ребенок поцарапал машину - кто платит и как вернуть деньги

Ответственность родителей за ущерб автомобилю: что важно знать в 2026 году

Что делать, если во дворе ребенок случайно повредил чужой автомобиль? Мало кто знает, что ответственность за такие случаи ложится на родителей. Эксперт объяснил, как фиксировать ущерб, куда обращаться и как реально получить компенсацию. Почему эта тема стала особенно актуальной сейчас - разбираемся в деталях.

Что делать, если во дворе ребенок случайно повредил чужой автомобиль? Мало кто знает, что ответственность за такие случаи ложится на родителей. Эксперт объяснил, как фиксировать ущерб, куда обращаться и как реально получить компенсацию. Почему эта тема стала особенно актуальной сейчас - разбираемся в деталях.

Владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с ситуацией, когда их транспортное средство оказывается повреждено во дворе из-за детских игр. Для многих это становится неожиданной проблемой, ведь не все знают, кто должен возмещать ущерб и как действовать в подобных случаях. В условиях плотной городской застройки и нехватки парковочных мест такие инциденты происходят регулярно, а последствия могут быть весьма ощутимыми для обеих сторон.

В беседе с корреспондентом Lenta.Ru автоюрист Дмитрий Славнов разъяснил, что согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, обязанность по компенсации вреда лежит на лице, причинившем ущерб. Однако если виновником оказался несовершеннолетний, ответственность за восстановление автомобиля несут его родители или законные представители. Это правило действует независимо от того, был ли вред нанесен умышленно или случайно.

Пострадавшему автовладельцу важно сразу зафиксировать все повреждения. Для этого рекомендуется вызвать сотрудников полиции, которые оформят протокол и зафиксируют факт происшествия. Необходимо подробно описать характер повреждений: царапины, вмятины, сколы. После этого потребуется провести независимую экспертизу для определения стоимости ремонта. Только на основании этих документов можно начинать процедуру взыскания компенсации.

Если родители ребенка не идут на контакт или отказываются возмещать ущерб добровольно, вопрос решается в судебном порядке. Как отмечает эксперт, суды в подобных делах обычно становятся на сторону автовладельца, если все доказательства собраны корректно. Важно помнить, что попытки решить вопрос «по-соседски» без официальной фиксации могут привести к тому, что компенсацию получить не удастся.

В некоторых случаях, когда ущерб незначителен, стороны договариваются мирно, но если речь идет о серьезных повреждениях, без официальных процедур не обойтись. Кстати, похожие вопросы о правах и обязанностях граждан во дворах уже поднимались в материалах о самостоятельном ремонте ям - например, в публикации о том, как обсуждается отмена штрафов для тех, кто латает ямы на дорогах: инициатива по изменению штрафов за самостоятельный ремонт дворовых дорог.

Стоит добавить, что если ребенок младше 14 лет, вся ответственность ложится на родителей. Если же подростку уже исполнилось 14, но он не имеет собственного дохода, компенсацию также взыскивают с родителей. Только если несовершеннолетний официально работает и получает доход, суд может обязать его лично возместить ущерб. Важно помнить: наличие страховки КАСКО у пострадавшего не освобождает виновника от ответственности, но может упростить получение компенсации для владельца авто.

Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, родителям стоит объяснять детям правила поведения во дворе, а автовладельцам - не оставлять машину в местах, где часто играют дети. В 2026 году такие случаи встречаются все чаще, и знание своих прав и обязанностей становится особенно актуальным. Практика показывает: чем быстрее и грамотнее оформлены документы, тем выше шанс получить компенсацию без лишних споров и затяжных разбирательств.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново город Орёл Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться