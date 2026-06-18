Ребенок поцарапал машину - кто платит и как вернуть деньги

18 июня 2026, 17:36
Ответственность родителей за ущерб автомобилю: что важно знать в 2026 году
Ответственность родителей за ущерб автомобилю: что важно знать в 2026 году
Что делать, если во дворе ребенок случайно повредил чужой автомобиль? Мало кто знает, что ответственность за такие случаи ложится на родителей. Эксперт объяснил, как фиксировать ущерб, куда обращаться и как реально получить компенсацию. Почему эта тема стала особенно актуальной сейчас - разбираемся в деталях.
Владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с ситуацией, когда их транспортное средство оказывается повреждено во дворе из-за детских игр. Для многих это становится неожиданной проблемой, ведь не все знают, кто должен возмещать ущерб и как действовать в подобных случаях. В условиях плотной городской застройки и нехватки парковочных мест такие инциденты происходят регулярно, а последствия могут быть весьма ощутимыми для обеих сторон.
В беседе с корреспондентом Lenta.Ru автоюрист Дмитрий Славнов разъяснил, что согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, обязанность по компенсации вреда лежит на лице, причинившем ущерб. Однако если виновником оказался несовершеннолетний, ответственность за восстановление автомобиля несут его родители или законные представители. Это правило действует независимо от того, был ли вред нанесен умышленно или случайно.
Пострадавшему автовладельцу важно сразу зафиксировать все повреждения. Для этого рекомендуется вызвать сотрудников полиции, которые оформят протокол и зафиксируют факт происшествия. Необходимо подробно описать характер повреждений: царапины, вмятины, сколы. После этого потребуется провести независимую экспертизу для определения стоимости ремонта. Только на основании этих документов можно начинать процедуру взыскания компенсации.
Если родители ребенка не идут на контакт или отказываются возмещать ущерб добровольно, вопрос решается в судебном порядке. Как отмечает эксперт, суды в подобных делах обычно становятся на сторону автовладельца, если все доказательства собраны корректно. Важно помнить, что попытки решить вопрос «по-соседски» без официальной фиксации могут привести к тому, что компенсацию получить не удастся.
В некоторых случаях, когда ущерб незначителен, стороны договариваются мирно, но если речь идет о серьезных повреждениях, без официальных процедур не обойтись. Кстати, похожие вопросы о правах и обязанностях граждан во дворах уже поднимались в материалах о самостоятельном ремонте ям - например, в публикации о том, как обсуждается отмена штрафов для тех, кто латает ямы на дорогах: инициатива по изменению штрафов за самостоятельный ремонт дворовых дорог.
Стоит добавить, что если ребенок младше 14 лет, вся ответственность ложится на родителей. Если же подростку уже исполнилось 14, но он не имеет собственного дохода, компенсацию также взыскивают с родителей. Только если несовершеннолетний официально работает и получает доход, суд может обязать его лично возместить ущерб. Важно помнить: наличие страховки КАСКО у пострадавшего не освобождает виновника от ответственности, но может упростить получение компенсации для владельца авто.
Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, родителям стоит объяснять детям правила поведения во дворе, а автовладельцам - не оставлять машину в местах, где часто играют дети. В 2026 году такие случаи встречаются все чаще, и знание своих прав и обязанностей становится особенно актуальным. Практика показывает: чем быстрее и грамотнее оформлены документы, тем выше шанс получить компенсацию без лишних споров и затяжных разбирательств.
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