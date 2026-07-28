ДТП с роботом-курьером: кто возместит ущерб — владелец, страховка или производитель? Разбор новых правил

Ответственность за ДТП с роверами: как изменятся правила для новых участников движения

В России активно внедряются роботы-курьеры, и вместе с этим появляются новые юридические вопросы. Как будет регулироваться ответственность за ДТП с их участием, и кто понесет наказание - собственник или производитель? Тема становится особенно актуальной на фоне роста числа таких устройств в городах.

В России активно внедряются роботы-курьеры, и вместе с этим появляются новые юридические вопросы. Как будет регулироваться ответственность за ДТП с их участием, и кто понесет наказание - собственник или производитель? Тема становится особенно актуальной на фоне роста числа таких устройств в городах.

Появление на улицах российских городов роботов-курьеров-роверов - стало не только технологическим прорывом, но и вызовом для законодательства. Эти автономные устройства уже привычны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в ближайшее время их планируют запустить в Нижнем Новгороде и других городах. Несмотря на локальный характер использования и пока неочевидную коммерческую выгоду, количество выполненных заказов растет, а планы компаний, таких как Яндекс, становятся все масштабнее.

Пока серьезных ДТП с участием роверов не зафиксировано, но уже был случай, когда московское ГАИ выставило иск компании Рободоставка за то, что робот-курьер на тротуаре вынудил пешеходов выйти на проезжую часть. Судебное разбирательство завершилось оправданием: суд признал, что робот не научился действовать умышленно, угрозы безопасности не было. Тем не менее, этот случай стал прецедентом, и был поставлен вопрос: кто будет виноват, если робот все же станет причиной ДТП?

Согласно постановлению правительства, для роверов установлен экспериментальный режим. Теперь они официально признаны участниками дорожного движения, но не наравне с механическими транспортными средствами. В документе четко прописаны параметры: длина до 110 см, ширина до 80 см, масса до 120 кг, мощность двигателя не более 4 кВт, максимальная скорость - 25 км/ч, а при пересечении проезжей части - не выше 6 км/ч. Важно, что ответственность за нарушение ПДД ровером несет собственник-собственник, который обязан застраховать устройство на сумму 500 тысяч рублей за причинение возможного вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Роверам разрешено передвигаться по обочинам и правому краю проезжей части, если отсутствуют тротуары или велосипедные дорожки. Однако в ПДД пока нет четких норм, регулирующих их поведение, и это вызывает вопросы. Аналитики отмечают, что содержание одного ровера обходится меньше, чем оплата труда пешего или велокурьера: 295 тысяч рублей в год против 878 тысяч. При более высокой мощности устройство может окупиться за пару лет. Яндекс планирует к 2028 году снизить стоимость ровера на 20% и выпустить 20 тысяч новых машин, в том числе для компаний-участников.

Электроника не всегда безошибочна, а ПДД требует уступать дорогу только пешеходам, но не роботам. Водителям автомобилей стоит морально готовиться к новым соседям на дорогах, особенно в мегаполисах, где такие устройства уже активно используются. Важно помнить, что ответственность за любые происшествия с роверами лежит на их владельцах, а не на производителях или операторах.

Для сравнения, вопросы ответственности за участие в ДТП других нестандартных участников движения, например, при отсутствии водительских прав, также вызывают множество споров. Как показывает практика, последствия могут быть серьезными - подробнее об этом можно узнать в материале о штрафах и тонкостях проверки документов у водителей . В случае с роверами, ситуация еще сложнее: законодательство только формируется, а практика новых норм будет меняться по мере проявления инцидентов.

В ближайшие годы можно ожидать, что правила для роботов-курьеров будут дорабатываться, а страховые компании и владельцы устройств будут искать оптимальные решения для минимизации риска. Для российских городов это не только вопрос безопасности, но и показатель скорости внедрения новых технологий в повседневную жизнь.