Отзыв 9 полуприцепов-контейнеровозов TITAN в России из-за риска поломки
Официальный представитель марки TITAN на территории России объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей 9 полуприцепов-контейнеровозов модели TITAN 226C4B. Все отзываемые машины были проданы в период с 5 по 11 июня 2024 года.
Причиной проведения отзыва стала выявленная вероятность повреждения пластиковых трубок, отвечающих за работу тормозной системы. Такие дефекты способны привести к сбоям в функционировании тормозов, что представляет угрозу безопасности эксплуатации полуприцепов.
В рамках кампании специалисты проверят каждый полуприцеп на наличие повреждений или потенциальных рисков их возникновения. При обнаружении неисправностей пластиковые трубки будут заменены на новые детали.
Если выявится риск будущих повреждений, на полуприцепах изменят способ крепления пластиковых трубок и установят дополнительную защиту, чтобы предотвратить повторные проблемы.
Владельцы затронутых полуприцепов получат уведомления с рекомендацией обратиться в ближайшие дилерские центры для проведения бесплатного ремонта. Все работы будут выполнены за счет официального представителя марки.
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-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
09.07.2025, 16:05
Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей
Лето в самом разгаре, а это значит, что дожди стали частыми гостями на дорогах. Автоэксперт рассказал, как постоянная влажность влияет на автомобиль и может ли проливной дождь стать причиной серьезных поломок или ускоренного износа.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
02.07.2025, 12:13
Названы новые вызовы, с которыми столкнутся вернувшиеся в Россию автопроизволители
В России продолжают обсуждать возможное возвращение известных мировых автопроизводителей, которые покинули страну после 2022 года. Помимо трансформации рынка новых автомобилей грядет передел в продажах запчастей и услуг СТО.Читать далее
-
30.06.2025, 15:07
Россиян предупредили о новой схеме мошенников: звонят от имени автосервисов
Российских автовладельцев предупреждают о росте случаев телефонного мошенничества, связанного с ремонтом автомобилей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников станций техобслуживания и под различными предлогами пытаются получить денежные переводы якобы за выполненные работы. Читать далее
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