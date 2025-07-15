Отзыв 9 полуприцепов-контейнеровозов TITAN в России из-за риска поломки

В России стартовала отзывная кампания для 9 полуприцепов-контейнеровозов TITAN 226C4B, реализованных в июне 2024 года. Причина — возможные повреждения пластиковых трубок тормозной системы, что может повлиять на безопасность.

Официальный представитель марки TITAN на территории России объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей 9 полуприцепов-контейнеровозов модели TITAN 226C4B. Все отзываемые машины были проданы в период с 5 по 11 июня 2024 года.

Причиной проведения отзыва стала выявленная вероятность повреждения пластиковых трубок, отвечающих за работу тормозной системы. Такие дефекты способны привести к сбоям в функционировании тормозов, что представляет угрозу безопасности эксплуатации полуприцепов.

В рамках кампании специалисты проверят каждый полуприцеп на наличие повреждений или потенциальных рисков их возникновения. При обнаружении неисправностей пластиковые трубки будут заменены на новые детали.

Если выявится риск будущих повреждений, на полуприцепах изменят способ крепления пластиковых трубок и установят дополнительную защиту, чтобы предотвратить повторные проблемы.

Владельцы затронутых полуприцепов получат уведомления с рекомендацией обратиться в ближайшие дилерские центры для проведения бесплатного ремонта. Все работы будут выполнены за счет официального представителя марки.

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