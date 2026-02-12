В США выявлен дефект в праворульных фургонах Mercedes Metris: возможна коррозия контактов из-за влаги на блоке подушек безопасности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 14:29

В США объявлен отзыв праворульных фургонов Mercedes Metris из-за риска коррозии контактов блока управления подушками безопасности. Вопрос касается моделей 2020, 2022 и 2023 годов выпуска. В чем суть проблемы и как она может повлиять на безопасность - разбираемся в деталях.

В автомобильной индустрии даже гиганты вроде Mercedes-Benz вынуждены порой отзывать коммерческие модели из-за скрытых дефектов. Именно с этим столкнулись владельцы праворульных фургонов Metris (на европейском рынке известных как Vito). Автомобили 2020, 2022 и 2023 годов выпуска попали под пристальное внимание регуляторов из-за опасной неисправности системы безопасности.

Суть проблемы заключается в том, что на блок управления подушками безопасности может попасть влага. Это происходит из-за внешних конструкций и внедрения блока в праворульных версиях Metris, выпущенных в 2020, 2022 и 2023 годах. В результате на контактах образуется конденсат, что одновременно приводит к замыканию электрических соединений. Такая ситуация может привести к сбоям в работе подушек безопасности – это уже прямая угроза жизни и здоровью водителей и пассажиров.

По информации Daimler Vans USA, обнаружен дефект, не связан с ошибками эксплуатации или внешними факторами, а обусловлен именно конструктивными особенностями. Влага, скапливающаяся на электронном модуле, может нарушить его работу, что в любой момент приведет к нераскрытию подушки безопасности или, наоборот, к ее ложному срабатыванию. Оба сценария нежелательны и могут привести к тяжелым последствиям на дороге.

Отзыв затрагивает ограниченное количество автомобилей, но сам факт появления таких проблем в коммерческих фургонах Mercedes вызывает вопросы по проектированию качества и внедрению новых моделей. Особенно важно то, что речь идет о транспортных средствах, которые часто используются для перевозки людей и грузов, а это значит, что требования к их безопасности должны быть максимально строгими.

Владельцам праворульных Metris рекомендуется как можно скорее обратиться к дилерам в регионе и, при необходимости, заменить блок управления подушками безопасности. Производитель берет на себя все расходы по устранению дефекта, уделяя особое внимание реагированию на подобные риски.

Ситуация с отзывом Metris еще раз напоминает: даже самые именитые бренды не застрахованы от технических просчетов. В условиях растущей конкуренции и ужесточения стандартов безопасности автопроизводителям приходится уделять все больше внимания деталям, которые раньше могли казаться незначительными. Для конечных потребителей это означает только одно- бдительность и регулярное обслуживание автомобиля являются ключевыми факторами безопасности на дороге.

Упомянутые марки: Mercedes
