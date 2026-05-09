Отзывы владельцев УАЗ ПРОФИ: что говорят о надежности, экономичности и эргономике кабины — прочитайте, перед тем как купить

9 мая 2026, 10:20
УАЗ ПРОФИ: мнение владельцев о коммерческом автомобиле
УАЗ ПРОФИ: мнение владельцев о коммерческом автомобиле
Владельцы УАЗ ПРОФИ делятся опытом эксплуатации, отмечая сильные и слабые стороны автомобиля. В обзоре собраны мнения о надежности, технических характеристиках и особенностях использования. Почему эти отзывы важны для потенциальных покупателей - разбираемся в деталях.
Отзывы о моделях коммерческих автомобилей редко бывают однозначными, особенно когда речь идет о таких «рабочих лошадках», как УАЗ «Профи» 2020 года выпуска. Интерес к этой машине не случаен: на фоне изменений в российском автопроме и роста популярности отечественных грузовиков именно пользовательский опыт становится ключевым ориентиром для тех, кто выбирает транспорт для бизнеса или личных нужд.
Средний рейтинг УАЗ «Профи» 2020 года, согласно каталогу отзывов, составляет 4 балла из 5 на основе восьми оценок. Такой результат говорит о том, что модель воспринимается как достаточно надежная, но не без определенных нюансов. Владельцы отмечают: автомобиль хорошо справляется с ежедневными задачами, выдерживает интенсивные нагрузки и не подводит в сложных дорожных условиях. Однако встречаются и замечания — чаще всего они касаются эргономики кабины, шумоизоляции и настроек подвески.
Пользователи приводят примеры: кто-то ценит простоту обслуживания и доступность запчастей, другие — отмечают экономичность двигателя и уверенное поведение на бездорожье. В то же время в части отзывов указывается на необходимость доработки некоторых узлов, чтобы повысить комфорт при эксплуатации. Важно, что большинство респондентов сходятся во мнении: несмотря на недостатки, УАЗ «Профи» 2020 остается одним из немногих вариантов, позволяющих справляться с российскими реалиями эксплуатации.
Такой подход помогает потенциальным покупателям объективно оценить плюсы и минусы модели, а также принять взвешенное решение при выборе коммерческого автомобиля.
В целом отзывы об УАЗ «Профи» 2020 года создают достаточно сбалансированную картину: автомобиль не идеален, но его рабочие качества и адаптация к отечественным условиям делают его востребованным среди предпринимателей и владельцев. Оценки пользователей становятся ориентиром для тех, кто ищет надежного рабочего партнера на каждый день.
Похожие материалы UAZ
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 09:37
УАЗ Профи получил пожарную версию с цистерной и пеногенератором
На базе популярного грузовика появилась необычная версия. В ней есть кое-что, чего не ждали даже эксперты. Подробности держатся в секрете, но интрига уже витает в воздухе. Не пропустите детали.Читать далее
-
15.04.2025, 22:43
УАЗ сертифицировал дизельный «Профи»
Ульяновский автомобильный завод успешно завершил сертификацию коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» с дизельным двигателем. Полученное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет продавать новинку на российском рынке.Читать далее
-
03.09.2024, 10:29
УАЗ модернизировал «Профи». Что изменилось?
Ульяновский автозавод в сентябре приступил к сборке обновленных грузовичков «Профи». В ближайшее время новинка появится у дилеров. Узнать ее можно по новой оптике.Читать далее
-
24.06.2021, 14:26
УАЗ представил облегченную «Полуторку»: специально для въезда в центр Москвы
Ульяновский автозавод представил новую модификацию грузовичка УАЗ Профи «Полуторка». Ее основное отличие – полная масса 2,5 тонны вместо 3,5 тонны у стандартной версии. Паспортная грузоподъемность снижена до 500 килограммов, при этом рама и задний мост остались прежними.Читать далее
-
10.03.2021, 13:26
УАЗ представил свою «Полуторку»: «ГАЗелям» объявили войну (известны цены)
Ульяновский автозавод официально показал нового представителя коммерческой линейки «Профи». Модель «Профи Полуторка» с двускатной ошиновкой (индекс 236031) может свободно перевозить по 2 тонны груза, при этом формально укладывается в 3,5 тонны полной массы.Читать далее
-
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
У «газовских» умельцев, долгое время снимавших сливки продаж в малотоннажном сегменте грузовиков, сегодня неважный сон. А все потому, что отечественные предприниматели наконец-то получили возможность приобретения альтернативной «полуторки». Да еще такой, у которой преимуществ - как бобов на тарелке. Читать далее
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 09:37
УАЗ Профи получил пожарную версию с цистерной и пеногенератором
На базе популярного грузовика появилась необычная версия. В ней есть кое-что, чего не ждали даже эксперты. Подробности держатся в секрете, но интрига уже витает в воздухе. Не пропустите детали.Читать далее
-
15.04.2025, 22:43
УАЗ сертифицировал дизельный «Профи»
Ульяновский автомобильный завод успешно завершил сертификацию коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» с дизельным двигателем. Полученное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет продавать новинку на российском рынке.Читать далее
-
03.09.2024, 10:29
УАЗ модернизировал «Профи». Что изменилось?
Ульяновский автозавод в сентябре приступил к сборке обновленных грузовичков «Профи». В ближайшее время новинка появится у дилеров. Узнать ее можно по новой оптике.Читать далее
-
24.06.2021, 14:26
УАЗ представил облегченную «Полуторку»: специально для въезда в центр Москвы
Ульяновский автозавод представил новую модификацию грузовичка УАЗ Профи «Полуторка». Ее основное отличие – полная масса 2,5 тонны вместо 3,5 тонны у стандартной версии. Паспортная грузоподъемность снижена до 500 килограммов, при этом рама и задний мост остались прежними.Читать далее
-
10.03.2021, 13:26
УАЗ представил свою «Полуторку»: «ГАЗелям» объявили войну (известны цены)
Ульяновский автозавод официально показал нового представителя коммерческой линейки «Профи». Модель «Профи Полуторка» с двускатной ошиновкой (индекс 236031) может свободно перевозить по 2 тонны груза, при этом формально укладывается в 3,5 тонны полной массы.Читать далее
-
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
У «газовских» умельцев, долгое время снимавших сливки продаж в малотоннажном сегменте грузовиков, сегодня неважный сон. А все потому, что отечественные предприниматели наконец-то получили возможность приобретения альтернативной «полуторки». Да еще такой, у которой преимуществ - как бобов на тарелке. Читать далее
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее