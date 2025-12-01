Уникальный дом на колесах для путешествий — легкий, прочный и полностью водонепроницаемый

Overland Truck Camper с выдвижной крышей для экспедиций и кемпинга в любых условиях

Overland Truck Camper создан для любителей приключений. Он сочетает легкость, прочность и современный дизайн. Модель отвечает европейским стандартам и подходит для любых погодных условий. Внутри — максимум комфорта и функциональности. Откройте новые горизонты с этим автодомом.

Современные путешественники все чаще отдают предпочтение мобильности и комфорту, а Overland Truck Camper с выдвижной крышей становится настоящей находкой для тех, кто не мыслит жизни без приключений на свежем воздухе. Эта модель разработана специально для экспедиций и длительных поездок, где важны надежность, легкость и простота в эксплуатации.

Производитель — компания Shandong Trailblazer Rv Technology Co., Ltd., уже три года успешно работает на рынке и заслужила стопроцентное доверие покупателей. Кемпер выполнен из прочного стеклопластика с сэндвич-изоляцией, что обеспечивает надежную защиту от влаги и перепадов температуры. Благодаря продуманной конструкции и современным материалам, дом на колесах остается легким, но при этом выдерживает серьезные нагрузки.

В зависимости от комплектации внутри могут находиться от двух до восьми человек. Для удобства предусмотрена кухня с выдвижной рабочей поверхностью из нержавеющей стали, вместительным баком для чистой воды объемом 120 литров и оцинкованной крышкой, устойчивой к кручению. Все элементы продуманы до мелочей, чтобы сделать отдых максимально комфортным и безопасным.

Габариты кемпера позволяют легко транспортировать его даже на небольших грузовиках. Весит всего 30 кг, его размеры — 60 на 60 на 60 см. Максимальная грузоподъемность составляет 1400 кг, что дает возможность взять с собой все необходимое для длительных путешествий.

Особое внимание уделено индивидуализации: покупатели могут выбрать небольшой логотип или уникальный дизайн. Производитель предлагает выгодные условия доставки и гарантию защиты заказа. Кемпер сертифицирован по стандарту CE и прошел проверку SGS Group, подтверждающую его качество и безопасность.

Overland Truck Camper отлично подходит не только для походов, но и для выездных мероприятий, вечеринок на природе. Благодаря легкости и продуманной конструкции, его можно быстро перемещать с места на место, не тратя лишних усилий. Такой автодом станет предпочтительным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом даже вдали от цивилизации.