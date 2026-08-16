Asus превращает любой велосипед в электро: новый мотор-бустер Oxiis E250G1 весом 3,7 кг и запасом хода до 50 км

Oxiis E250G1: как обычный велосипед превращается в электробайк с мотором до 500 Вт

Asus представила мотор Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster - решение, позволяющее быстро и просто сделать из обычного велосипеда электробайк. Новинка выделяется мощностью, компактностью и возможностью зарядки через USB-C.

Asus представила мотор Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster - решение, позволяющее быстро и просто сделать из обычного велосипеда электробайк. Новинка выделяется мощностью, компактностью и возможностью зарядки через USB-C.

Рынок транспорта продолжает меняться, и появление новых решений для электрификации привычных устройств становится все более популярным трендом. На этот раз Asus предложила компактный мотор Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster, который превращает обычный велосипед в полноценный электробайк без сложных доработок и режима освещения.

Главная форма Oxiis E250G1 — простота установки. Моторный блок крепится к подседельному штырю, а при вращении педалей устройство приводит в движение заднее колесо. Благодаря беспроводному датчику каденса, система мгновенно реагирует на усилия велосипедиста, что обеспечивает плавную и естественную поддержку во время езды. Такой подход позволяет достичь результатов, близких к заводским электровелосипедам, но без необходимости покупать новый транспорт.

Мощность мотора составляет 250 Вт в стандартном режиме и достигает 500 Вт в пике, что позволяет развивать скорость до 32 км/ч. Встроенную аккумуляторную батарею емкостью 158,4 Вт·ч можно зарядить через USB-C мощностью до 100 Вт, сама батарея легко заменяется при необходимости. По информации Asus, на одном заряде в режиме «Эко» можно проехать до 50 километров, управление уровнями поддержки осуществляется через мобильное приложение.

Вес устройства — всего 3,7 кг, защита по стандарту IPX4 делает мотор устойчивым к дождю и брызгам. Это особенно важно для российских условий, где погода часто меняется. Как пишет Notebookcheck, выпуск Oxiis E250G1 руководство в 2026 году, однако стоимость и точная дата начала продаж пока не разглашаются.

Подобные решения становятся все более востребованными на фоне роста популярности экономичных и экологически чистых видов транспорта. Например, для сравнения с мопедами, можно обратить внимание на опыт использования техники с мотором Lifan — об этом рассказывается в материале о мопеде Дельта .