Город ищет новые решения для создания зеленых зон в историческом центре

26 мая 2026, 19:35
Озеленение центра Петербурга: почему деревья не возвращаются на старые места
Власти Петербурга обсуждают перспективы озеленения центра. Инфраструктура ограничивает высадку деревьев. Город ищет альтернативные способы благоустройства. Новые проекты появляются рядом с транспортными узлами.
В Санкт-Петербурге продолжается активное обсуждение вопросов, связанных с увеличением числа зеленых зон в исторической части города. По информации Piter.tv, вице-губернатор Евгений Разумишкин отметил, что вернуть прежнее количество деревьев в центр практически невозможно. Главная причина - плотная сеть инженерных коммуникаций и особенности городской инфраструктуры, которые не позволяют высаживать крупные растения на многих участках.
Многие жители города вспоминают старые фотографии, где центральные улицы утопали в зелени. Однако современные реалии диктуют свои условия: подземные коммуникации, системы теплоснабжения и электроснабжения занимают значительную часть пространства под тротуарами и дорогами. Это серьезно ограничивает возможности для масштабного озеленения.
Несмотря на эти сложности, городские власти не отказываются от идеи создания новых общественных пространств с зелеными насаждениями. Особое внимание уделяется тем территориям, где технически возможно высадить деревья и кустарники. В первую очередь речь идет о зонах рядом с крупными транспортными узлами, которые ежедневно посещают тысячи горожан и туристов. Именно здесь реализуются наиболее востребованные проекты благоустройства.
Вице-губернатор подчеркнул, что в каждом случае требуется индивидуальный подход. Петербург славится своим культурным наследием и исторической застройкой, поэтому любые работы по озеленению должны проводиться максимально аккуратно, чтобы не нарушить уникальный облик города. Власти стараются насыщать центр не только деревьями, но и цветочными композициями, а также декоративными растениями.
К примеру, к недавним городским праздникам и крупным мероприятиям, таким как ПМЭФ, в Петербурге высадили сотни тысяч летних цветов. Это позволяет сделать город более привлекательным и комфортным для жителей и гостей, даже если вернуть прежний масштаб озеленения невозможно. Власти продолжают искать новые решения, чтобы центр Петербурга оставался зеленым и уютным, несмотря на все ограничения городской среды.
