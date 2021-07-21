Ознакомьтесь с самыми популярными схемами автомошенничества по версии страховщиков
Оказывается, в последнее время участились случаи страхования автомобилей такси под видом обычных. «Шашечки» страхуют без использования повышенного коэффициента, а это влечет существенный недобор страховых взносов. Кроме того, налицо случаи подставных ДТП, когда на автомобиль перевешивают уже поврежденные детали кузова, которые якобы пострадали во время аварии.
Другой пример – когда аварии «случайным» образом происходят в день заключения договора. Речь идет об умышленном повреждении автомобиля владельцем или лицами, с которыми он находится в сговоре, а это двойные выплаты по одному и тому же ДТП. Еще дельцы скрывают истинное время, когда произошло ДТП.
Практически все СК расследуют подозрительные случаи силами собственных специалистов по безопасности. В качестве источников информации используются корпоративные базы данных, внешние источники и личные связи. Информация анализируется путем ручного составления табличек, схем и документов, при этом у СК отсутствует профильное ПО для расследований. Как бы то ни было, 90% опрошенных страховщиков считают, что такой инструмент автоматизации был бы полезен для них. В ближайшее время подобную платформу планируют использовать 15% опрошенных компаний.
Эксперты говорят, что наличие автоматизации напрямую влияет на скорость расследования каждого подозрительного случая. 60% респондентов отметили, что на анализ одного кейса может уходить 1-2 недели. При этом 25% компаний пояснили, что срок расследования может длиться вплоть до 1 месяца.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 620 000 РMercedes CLA-класс 2019 в Москве
- 190 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
- 1 730 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
- 400 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2018 в Москве
- 95 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 695 000 РFord Explorer 2007 в Москве
- 6 500 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 283 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 1 999 000 РInfiniti FX50 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий