19 ноября 2026, 09:31
Зачем Ozon закупил сразу 60 новых тягачей с баками объемом больше тонны
Зачем Ozon закупил сразу 60 новых тягачей с баками объемом больше тонны
СТТ передала Ozon 60 тягачей «Валдай 45 PRO» для перевозок по России. Дизельный двигатель мощностью 490 л. с. и баки до 1040 литров рассчитаны на дальние рейсы с меньшим числом остановок. Условия гарантии и обслуживания также известны.
Для дальних рейсов тягачу нужны запас топлива и большие интервалы между обслуживаниями. У «Валдай 45 PRO» два топливных бака общей вместимостью до 1040 литров, а межсервисный интервал заявлен до 60 000 км. Как рассказали 110km.ru в пресс-службе компании, «Современные транспортные технологии» передала Ozon 60 таких машин для перевозки грузов по России.
«Валдай 45 PRO» это модернизированную версию тягача «Валдай 45», семейство которого связано с китайским Foton Auman EST1846. В версии PRO увеличили колесную базу и расширили колею. Производство модификации началось в 2026 году.
Под капотом установлен дизельный двигатель мощностью 490 л. с., примерно 360 кВт. У предыдущего «Валдая 45» мощность составляла 470 л. с. Для PRO также изменили главную пару: передаточное количество уменьшили до 2,714. В 30-дневном тесте логистической компании «ТРАСКО» тягач прошел около 15 тыс. км со средним расходом 24,5 л/100 км. Примерно 80% пути машина двигалась с грузом около 10 тонн.
Объем баков до 1040 литров дает возможность реже останавливаться для дозаправки. Кабину дополнительно утеплили, усилили шумоизоляцию и обработали от коррозии; внутри предусмотрено место для работы и отдыха водителя. В оснащение входят камеры кругового обзора и системы помощи водителю, включая экстренное торможение, помощь при трогании на подъеме и контроль его состояния.
Гарантия на тягачи действует три года без ограничения пробега. В СТТ называют предсказуемую стоимость владения одним из преимуществ модели и позиционируют ее как технику для стабильной работы в дальних рейсах.
СТТ связывает передачу машин с долгосрочным сотрудничеством с Ozon. Директор по развитию транспортной инфраструктуры маркетплейса Алексей Ширяев объяснил закупку ростом числа заказов на платформе. По его словам, у нее более 73,5 млн клиентов, которые в среднем оформляют 12 млн заказов в день; доставка Ozon охватывает более 150 млн жителей России и СНГ.
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