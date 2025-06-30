Ozon запускает посуточную аренду автомобилей. Но не для всех
Новый сервис ориентирован на те случаи, когда у предпринимателей возникает внезапная потребность в дополнительном транспорте – например, при замене основного автомобиля, увеличении объема доставок или расширении логистических операций. При этом компании не нужно покупать новую машину или заключать долгосрочный договор аренды, что делает сервис особенно привлекательным для малого бизнеса.
Автопарк сервиса состоит из современных коммерческих автомобилей, выпущенных не ранее 2021 года – это модели Gazel Next (фургон и версия с закрытым кузовом) и Ford Transit. По информации Ozon, одна машина способна перевозить до 10 европаллет общим весом до 980 кг. Все машины регулярно проходят технический осмотр и готовы к интенсивной эксплуатации. Арендовать их могут водители с правами категории B.
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-
06.04.2025, 10:03
Дилер рассказал, сколько стоит превратить старую «ГАЗель» в новую
Компания «Луидор» предлагает услугу по обновлению внешнего вида старых моделей: «ГАЗель Next» легким движением руки превращается в современную «ГАЗель NN». Несмотря на солидный объем доработок, изменения в ПТС вносить не требуется.Читать далее
-
26.03.2025, 10:48
Бензиновая «ГАЗель Next» получила новую коробку передач
В рамках текущей модернизации автомобили «ГАЗель Next» с цельнометаллическими кузовами (фургоны, комби и микроавтобусы), оснащенные бензиновыми и газобензиновыми двигателями, получили усиленную коробку передач, которую раньше ставили в пару только с дизельными моторами.Читать далее
-
27.09.2024, 06:56
Российские инженеры испытали технологию управления «ГАЗелью» силой мысли
Ульяновские ученые совместно со специалистами московской биотех-лаборатории Neiry протестировали технологию управления «ГАЗелью» при помощи нейроинтерфейса, который считывает волновую активность мозга и информацию с датчиков акселерометра.Читать далее
-
17.11.2023, 07:26
В Чечне будут собирать боевые УАЗы
На автозаводе «Чеченавто» сейчас налажена сборка популярных отечественных легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческих ГАЗелей Next. В ближайшее время к ним присоединятся более серьезные машины.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
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