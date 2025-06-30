Ozon запускает посуточную аренду автомобилей. Но не для всех

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Новый сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ozon Напрокат» создан для представителей малого и среднего бизнеса – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Компаниям предлагают гибкое решение для разовых или сезонных перевозок. В суточный тариф (5550 рублей) включены обязательные страховки ОСАГО и КАСКО, а также суточный пробег до 120 км. Клиент оплачивает дополнительно только парковку, штрафы и бензин. Машину выдают с полным баком, в таком же состоянии ее надо вернуть. Если объем топлива будет меньше, придется доплатить из расчета 75,49 рубля за 1 литр.

Новый сервис ориентирован на те случаи, когда у предпринимателей возникает внезапная потребность в дополнительном транспорте – например, при замене основного автомобиля, увеличении объема доставок или расширении логистических операций. При этом компании не нужно покупать новую машину или заключать долгосрочный договор аренды, что делает сервис особенно привлекательным для малого бизнеса.

Фото: ozon.ru

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Упомянутые модели: Ford Transit (от 1 620 000 Р ) , ГАЗ ГАЗель NEXT (от 950 000 Р )

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Для оформления заявки достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте сервиса, указать ИНН своей организации и выбрать желаемый автомобиль и срок аренды. Решение принимается в течение нескольких часов. После одобрения и внесения предоплаты клиент может забрать авто в одном из сортировочных центров Ozon. На данный момент услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону, но список городов будет расширяться.Автопарк сервиса состоит из современных коммерческих автомобилей, выпущенных не ранее 2021 года – это модели Gazel Next (фургон и версия с закрытым кузовом) и Ford Transit. По информации Ozon, одна машина способна перевозить до 10 европаллет общим весом до 980 кг. Все машины регулярно проходят технический осмотр и готовы к интенсивной эксплуатации. Арендовать их могут водители с правами категории B.