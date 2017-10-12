12 октября 2017, 20:45

Озвучена рублевая стоимость кабриолета Mercedes-Benz E-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала сведения о стоимости нового поколения кабриолетов E-Class на российском рынке. В России будут представлены две комплектации.
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Озвучена рублевая стоимость кабриолета Mercedes-Benz E-Class Mercedes Benz E-класс

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Модель дебютировала на Женевском автосалоне весной текущего года. Начиная со стандартной версии, кабриолет может похвастаться кожаной отделкой салона, электрическим приводом регулировки кресел, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида, а также специальной технологией, снижающей воздушные потоки в салоне автомобиля, когда крыша поднята.

За версию E300 Avantgarde придется заплатить не менее 4 300 000 рублей. Второе исполнение E300 Sport отличается наличием регулируемых амортизаторов и уменьшенным на 15 мм дорожным просветом. Также эта комплектация оснащается дополнительными электронными системами безопасности, адаптивными фарами и пневмоподвеской. Его стоимость стартует с отметки 4 450 000 рублей. А модификация E200 4Matic Sport предложена покупателям за 4 550 000 рублей.

Все кабриолеты, предназначенные для российского рынка, оснащаются 2-литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами, отдача которого составляет от 185 до 245 «лошадей» в зависимости от модификации. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Старт продаж модели намечен на весну 2018 года. Российские дилеры уже сейчас готовы принимать предварительные заявки на кабриолет.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
В августе начнутся продажи кабриолета Mercedes-Benz E-Class
Все больше и больше людей приходят к мнению, что кабриолет - это не очень практичный автомобиль в нынешнее время. Сейчас ценится комфорт и удобство, а кабриолеты вряд ли могут дать это всё. Конечно, никто не спорит, что это Мерседес и тут топовое качество - это все понятно, но просто кабриолеты сейчас ...
Алексей Рягузов
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
Еще более странно, что стоимость октавии скаут 757 тыс. руб...А по факту она стоит более чем в два раза дороже этой суммы
Денис
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Озвучена рублевая стоимость кабриолета Mercedes-Benz E-Class
{{material_120636}}Модель дебютировала на Женевском автосалоне весной текущего года. Начиная со стандартной версии, кабриолет может похвастаться кожаной отделкой салона, электрическим приводом регулировки кресел, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида, а также специальной технологией, снижающей воздушные потоки в салоне автомобиля, когда крыша поднята.За версию E300 Avantgarde придется заплатить не менее 4 300 000 рублей. Второе исполнение E300 Sport отличается наличием регулируемых амортизаторов и уменьшенным на 15 мм дорожным просветом. Также эта комплектация оснащается дополнительными электронными системами безопасности, адаптивными фарами и пневмоподвеской. Его стоимость стартует с отметки 4 450 000 рублей. А модификация E200 4Matic Sport предложена покупателям за 4 550 000 рублей.Все кабриолеты, предназначенные для российского рынка, оснащаются 2-литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами, отдача которого составляет от 185 до 245 «лошадей» в зависимости от модификации. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.Старт продаж модели намечен на весну 2018 года. Российские дилеры уже сейчас готовы принимать предварительные заявки на кабриолет.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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