Озвучена рублевая стоимость кабриолета Mercedes-Benz E-Class
За версию E300 Avantgarde придется заплатить не менее 4 300 000 рублей. Второе исполнение E300 Sport отличается наличием регулируемых амортизаторов и уменьшенным на 15 мм дорожным просветом. Также эта комплектация оснащается дополнительными электронными системами безопасности, адаптивными фарами и пневмоподвеской. Его стоимость стартует с отметки 4 450 000 рублей. А модификация E200 4Matic Sport предложена покупателям за 4 550 000 рублей.
Все кабриолеты, предназначенные для российского рынка, оснащаются 2-литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами, отдача которого составляет от 185 до 245 «лошадей» в зависимости от модификации. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Старт продаж модели намечен на весну 2018 года. Российские дилеры уже сейчас готовы принимать предварительные заявки на кабриолет.
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