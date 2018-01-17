17 января 2018, 10:13

Озвучены цены на новый Porsche Cayenne

Российские дилеры Porsche начинают прием заказов на новое поколение кроссовера Cayennе. Автомобиль в базовом варианте оснащения будет продаваться минимум за 4 999 000 рублей, максимум – за 9 800 000 рублей.
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За эти деньги покупатели получат машину с электрорегулировкой водительского кресла в 8 положениях, 19-дюймовыми колесными дисками, кожаной обшивкой кресел. Кузов новинки окрашен в белый цвет.

Под капотом автомобиля установлен бензиновый 340-сильный агрегат, который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Также клиентам предложат модификации с 440-  550-сильными моторами. Последний вариант способен набирать «сотню» за 3,9 секунды с пакетом Sport Chrono.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570
Объем двигателя4806
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл15.9
Загородный цикл8.9
Смешанный цикл11.5
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Купить авто Порше Кайен, Каен

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Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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В Сыктывкаре сотрудник ГИБДД подарил своей возлюбленной Porsche Cayenne.
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cisco89
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тоже считаю, что возрас тюнингу авто не помеха. кто вообще вам такое мнение навязал?)
buble
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Озвучены цены на новый Porsche Cayenne
За эти деньги покупатели получат машину с электрорегулировкой водительского кресла в 8 положениях, 19-дюймовыми колесными дисками, кожаной обшивкой кресел. Кузов новинки окрашен в белый цвет.Под капотом автомобиля установлен бензиновый 340-сильный агрегат, который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Также клиентам предложат модификации с 440-  550-сильными моторами. Последний вариант способен набирать «сотню» за 3,9 секунды с пакетом Sport Chrono.
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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