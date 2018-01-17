17 января 2018, 10:13
Озвучены цены на новый Porsche Cayenne
Российские дилеры Porsche начинают прием заказов на новое поколение кроссовера Cayennе. Автомобиль в базовом варианте оснащения будет продаваться минимум за 4 999 000 рублей, максимум – за 9 800 000 рублей.
За эти деньги покупатели получат машину с электрорегулировкой водительского кресла в 8 положениях, 19-дюймовыми колесными дисками, кожаной обшивкой кресел. Кузов новинки окрашен в белый цвет.
Под капотом автомобиля установлен бензиновый 340-сильный агрегат, который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Также клиентам предложат модификации с 440- 550-сильными моторами. Последний вариант способен набирать «сотню» за 3,9 секунды с пакетом Sport Chrono.
Под капотом автомобиля установлен бензиновый 340-сильный агрегат, который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Также клиентам предложат модификации с 440- 550-сильными моторами. Последний вариант способен набирать «сотню» за 3,9 секунды с пакетом Sport Chrono.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|570
|Объем двигателя
|4806
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|15.9
|Загородный цикл
|8.9
|Смешанный цикл
|11.5
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
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