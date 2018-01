Озвучены цены на обновленный Peugeot 5008

От бампера до бампера 5008 New растянулся на 4641 мм, расстояние от оси до оси составляет 2840 мм. За внедорожные возможности отвечают система привода Advanced Grip Control с 5 режимами движения, в том числе по снегу, грязи и песку, а также технология помощи при движении под уклон Hill Assist Descent Control.Увеличение колесной базы по отношению к Peugeot 3008 прибавило 60 мм в коленном пространстве для пассажиров второго ряда. 3 раздельных сиденья второго ряда регулируются в пределах 150 мм и, что не менее важно, способны складываться в ровный пол - это позволяет при необходимости увеличить объем багажника c 1060 литров до 2150 литров. В дилерских шоу-румах 5008 New будет представлен в 3 вариантах комплектации: Active, Allure и GT Line. Стартовая стоимость в начальной версии c бензиновым 1,6-литровым 150-сильным двигателем THP и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 899 000 рублей.Дизельный вариант 5008 в той же комплектации c 2-литровым дизелем BlueHDi (150 л.с.) и 6-тступенчатой АКПП будет предлагаться за 2 029 000 рублей.

2018-01-30