30 января 2018, 16:27

Озвучены цены на обновленный Peugeot 5008

Российские продажи нового 7-местного Peugeot 5008 стартуют 12 февраля 2018 года. При этом уже сегодня кроссовер доступен для заказа во всех дилерских центрах бренда.
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Озвучены цены на обновленный Peugeot 5008 Peugeot 5008

От бампера до бампера 5008 New растянулся на 4641 мм, расстояние от оси до оси составляет 2840 мм. За внедорожные возможности отвечают система привода Advanced Grip Control с 5 режимами движения, в том числе по снегу, грязи и песку, а также технология помощи при движении под уклон Hill Assist Descent Control.

Увеличение колесной базы по отношению к Peugeot 3008 прибавило 60 мм в коленном пространстве для пассажиров второго ряда. 3 раздельных сиденья второго ряда регулируются в пределах 150 мм и, что не менее важно, способны складываться в ровный пол - это позволяет при необходимости увеличить объем багажника c 1060 литров до 2150 литров.

В дилерских шоу-румах 5008 New будет представлен в 3 вариантах комплектации: Active, Allure и GT Line. Стартовая стоимость в начальной версии c бензиновым 1,6-литровым 150-сильным двигателем THP и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 899 000 рублей.

Дизельный вариант 5008 в той же комплектации c 2-литровым дизелем BlueHDi (150 л.с.) и 6-тступенчатой АКПП будет предлагаться за 2 029 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Peugeot 5008
Пежо 5008 - 2010 г.в. гремит как консервная банка, звук тяжелый, металл об металл, при неровностях. Все перерыли, что можно заменили.Что это могло быть? Двигатель 2000-мощность 150 л.с.- дизель. А так не плохая, динамика супер. Да расход не такой как в паспорте при 110 км\час - 7 литров, хотя все пишут ...
юрий
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| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
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Озвучены цены на обновленный Peugeot 5008
От бампера до бампера 5008 New растянулся на 4641 мм, расстояние от оси до оси составляет 2840 мм. За внедорожные возможности отвечают система привода Advanced Grip Control с 5 режимами движения, в том числе по снегу, грязи и песку, а также технология помощи при движении под уклон Hill Assist Descent Control.Увеличение колесной базы по отношению к Peugeot 3008 прибавило 60 мм в коленном пространстве для пассажиров второго ряда. 3 раздельных сиденья второго ряда регулируются в пределах 150 мм и, что не менее важно, способны складываться в ровный пол - это позволяет при необходимости увеличить объем багажника c 1060 литров до 2150 литров. В дилерских шоу-румах 5008 New будет представлен в 3 вариантах комплектации: Active, Allure и GT Line. Стартовая стоимость в начальной версии c бензиновым 1,6-литровым 150-сильным двигателем THP и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 899 000 рублей.Дизельный вариант 5008 в той же комплектации c 2-литровым дизелем BlueHDi (150 л.с.) и 6-тступенчатой АКПП будет предлагаться за 2 029 000 рублей.
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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