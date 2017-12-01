1 декабря 2017, 17:36

Озвучены характеристики кроссовера Geely Atlas для российского авторынка

Российский офис Geely обнародовал основные технические характеристики кроссовера Atlas, продажи которых на нашем авторынке начнутся уже в наступившем декабре. Рублёвые цены пока что не называются.
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  Озвучены характеристики кроссовера Geely Atlas для российского авторынка Озвучены характеристики кроссовера Geely Atlas для российского авторынка
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«Атлас» будет доступен россиянам с бензиновыми силовыми агрегатами объемами 2,0 и 2,4 литра и мощностью соответственно 139 и 149 лошадиных сил. Младший двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой», модификация с 2,4-литровым мотором сочетается с шестидиапазонным «автоматом». Кроссовер будет предлагаться как с передним, так и полным приводом. Geely Atlas со старшим мотором способен развивать максимальную скорость 185 км/час. 

Габариты пятиместного китайского вседорожника (ДШВ): 4519х1831х1694 при колесной базе длиной 2670 миллиметров. Клиренс равен 190 мм, объем багажника – 397 литров. Расход топлива в смешанном цикле составляет в разных версиях от 8,5 до 11,5 литров на 100 километров пробега.

По словам представителя российского офиса компании, в следующем году на российском авторынке возможно появление модификации Geely Atlas с турбированным двигателем объемом 1,8 литра, характеристики которого пока что неизвестны.

Серийный выпуск флагманского кроссовера марки Geely уже налажен на новом заводе белорусской компании «Белджи» в городе Жодино.

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Озвучены характеристики кроссовера Geely Atlas для российского авторынка
{{material_121854}}«Атлас» будет доступен россиянам с бензиновыми силовыми агрегатами объемами 2,0 и 2,4 литра и мощностью соответственно 139 и 149 лошадиных сил. Младший двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой», модификация с 2,4-литровым мотором сочетается с шестидиапазонным «автоматом». Кроссовер будет предлагаться как с передним, так и полным приводом. Geely Atlas со старшим мотором способен развивать максимальную скорость 185 км/час. Габариты пятиместного китайского вседорожника (ДШВ): 4519х1831х1694 при колесной базе длиной 2670 миллиметров. Клиренс равен 190 мм, объем багажника – 397 литров. Расход топлива в смешанном цикле составляет в разных версиях от 8,5 до 11,5 литров на 100 километров пробега.По словам представителя российского офиса компании, в следующем году на российском авторынке возможно появление модификации Geely Atlas с турбированным двигателем объемом 1,8 литра, характеристики которого пока что неизвестны.Серийный выпуск флагманского кроссовера марки Geely уже налажен на новом заводе белорусской компании «Белджи» в городе Жодино.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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