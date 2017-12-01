1 декабря 2017, 17:36
Озвучены характеристики кроссовера Geely Atlas для российского авторынка
Российский офис Geely обнародовал основные технические характеристики кроссовера Atlas, продажи которых на нашем авторынке начнутся уже в наступившем декабре. Рублёвые цены пока что не называются.
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Габариты пятиместного китайского вседорожника (ДШВ): 4519х1831х1694 при колесной базе длиной 2670 миллиметров. Клиренс равен 190 мм, объем багажника – 397 литров. Расход топлива в смешанном цикле составляет в разных версиях от 8,5 до 11,5 литров на 100 километров пробега.
По словам представителя российского офиса компании, в следующем году на российском авторынке возможно появление модификации Geely Atlas с турбированным двигателем объемом 1,8 литра, характеристики которого пока что неизвестны.
Серийный выпуск флагманского кроссовера марки Geely уже налажен на новом заводе белорусской компании «Белджи» в городе Жодино.
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29.11.2017, 08:57
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