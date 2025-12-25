Почему электромобили в США теряют популярность — неожиданные причины и последствия

Падение цен на бензин и рост тарифов на электричество меняют выгоду электромобилей

В США электромобили теряют позиции на фоне снижения цен на топливо и роста тарифов на электричество. Новые законы и перемены в экономике влияют на выбор покупателей. Многие считают электрокары навязанными сверху. Что ждет рынок дальше - читайте в материале.

В США электромобили теряют позиции на фоне снижения цен на топливо и роста тарифов на электричество. Новые законы и перемены в экономике влияют на выбор покупателей. Многие считают электрокары навязанными сверху. Что ждет рынок дальше - читайте в материале.

В последние годы электромобили в США не смогли завоевать массовую популярность, несмотря на очевидные плюсы. Однако сейчас ситуация для этого сегмента становится еще сложнее. Как сообщает autoevolution, на рынке складывается целый комплекс неблагоприятных факторов, который может привести к резкому снижению интереса к электрокарам.

В первую очередь, на решение американцев отказаться от покупки электромобилей влияет стремительный рост тарифов на электроэнергию. В некоторых регионах страны стоимость киловатт-часа увеличилась настолько, что эксплуатация электрокара стала сравнима по затратам с содержанием автомобиля с бензиновым двигателем. При этом цены на бензин, напротив, продолжают снижаться, что делает традиционные машины снова более привлекательными для покупателей.

Еще одним важным фактором стали изменения в государственной политике. Ранее власти активно поддерживали переход на электротранспорт, предлагая субсидии и налоговые льготы. Сейчас же многие из этих мер либо отменены, либо существенно сокращены. Это заметно снизило экономическую привлекательность электромобилей для рядовых граждан.

Кроме того, в обществе сохраняется скептическое отношение к электрокарам. Многие американцы по-прежнему считают их чем-то навязанным сверху, не видя в них реальной пользы для себя.

В результате, по мнению экспертов, рынок электромобилей в США может столкнуться с серьезным спадом. Если ситуация с тарифами и государственной поддержкой не изменится, электрокары рискуют остаться нишевым продуктом для энтузиастов, а не массовым транспортом будущего.