Почему электромобили в США теряют популярность — неожиданные причины и последствия

25 декабря 2025, 18:54
Падение цен на бензин и рост тарифов на электричество меняют выгоду электромобилей
Падение цен на бензин и рост тарифов на электричество меняют выгоду электромобилей
В США электромобили теряют позиции на фоне снижения цен на топливо и роста тарифов на электричество. Новые законы и перемены в экономике влияют на выбор покупателей. Многие считают электрокары навязанными сверху. Что ждет рынок дальше - читайте в материале.
В последние годы электромобили в США не смогли завоевать массовую популярность, несмотря на очевидные плюсы. Однако сейчас ситуация для этого сегмента становится еще сложнее. Как сообщает autoevolution, на рынке складывается целый комплекс неблагоприятных факторов, который может привести к резкому снижению интереса к электрокарам.
В первую очередь, на решение американцев отказаться от покупки электромобилей влияет стремительный рост тарифов на электроэнергию. В некоторых регионах страны стоимость киловатт-часа увеличилась настолько, что эксплуатация электрокара стала сравнима по затратам с содержанием автомобиля с бензиновым двигателем. При этом цены на бензин, напротив, продолжают снижаться, что делает традиционные машины снова более привлекательными для покупателей.
Еще одним важным фактором стали изменения в государственной политике. Ранее власти активно поддерживали переход на электротранспорт, предлагая субсидии и налоговые льготы. Сейчас же многие из этих мер либо отменены, либо существенно сокращены. Это заметно снизило экономическую привлекательность электромобилей для рядовых граждан.
Кроме того, в обществе сохраняется скептическое отношение к электрокарам. Многие американцы по-прежнему считают их чем-то навязанным сверху, не видя в них реальной пользы для себя.
В результате, по мнению экспертов, рынок электромобилей в США может столкнуться с серьезным спадом. Если ситуация с тарифами и государственной поддержкой не изменится, электрокары рискуют остаться нишевым продуктом для энтузиастов, а не массовым транспортом будущего.
Похожие материалы Тесла, Форд, Шевроле, Бид, Фольксваген, Ниссан, Хендай
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
26.12.2025, 18:01
Единственный в мире летающий XP-82 Twin Mustang уже пять лет ищет нового владельца
Уникальный XP-82 Twin Mustang снова появился на рынке. Этот самолет - настоящая легенда среди коллекционеров. Его конструкция поражает даже опытных пилотов. Почему же он до сих пор не нашел нового хозяина? Узнайте, что мешает продаже этой редкости.Читать далее
26.12.2025, 17:53
Виртуальная битва BMW M7 и Mercedes-AMG S 63: кто будет круче в 2027 году
Цифровой художник kelsonik представил, как могли бы выглядеть BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года в противостоянии будущего. Два роскошных седана демонстрируют разные подходы к дизайну и подчеркивают вечное соперничество немецких брендов. Как изменятся лимузины через пару лет? Читать далее
26.12.2025, 17:45
Peterbilt превратился в роскошный дом на колесах с прицепом для настоящих ценителей
Мощный Peterbilt стал не просто грузовиком, а настоящим домом на колесах. Внутри - комфорт и стиль, снаружи - внушительный вид. Такой автодом удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других. Оцените сочетание роскоши и силы.Читать далее
26.12.2025, 17:31
Виртуальный тюнинг Bugatti Tourbillon: как изменился гиперкар до старта продаж
Bugatti Tourbillon готовится к производству, но уже появился в виртуальном тюнинге. Рендеры показывают свежие аэродинамические решения и детали. Официальный выпуск намечен на 2026 год. Подробности о модификациях и характеристиках - в нашем материале.Читать далее
