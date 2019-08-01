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1 августа 2019, 00:01

Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster

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Компания Pagani рассказала своем очередном шедевре – новой версии гиперкара Huayra BC со съемной крышей и двигателем, форсированным до 800 л.с. В конструкции автомобиля карбон сочетается с титаном, сталью и деревом.
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
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Родстер Huayra BC назван в честь Бенни Кайола (Benny Caiola), который в свое время стал первым покупателем Pagani. Новинку построили на базе купе Huayra BC, представленного в 2016 году. Инженеры Pagani утверждают, что новый гиперкар весит всего 1 250 кг или на 30 кг меньше стандартного родстера Huayra. Снижения массы удалось достичь за счет широкого применения в конструкции облегченных и композитных материалов, в том числе сочетания карбона и титана, которое оказывается легче и прочнее.

Аэродинамические элементы и массивный спойлер генерируют прижимную силу в 500 кг при скорости 280 км/ч. Впервые Pagani применила технологию «выдувного диффузора», когда два дополнительных патрубка из каталитических нейтрализаторов выталкивают воздух из-под днища и создают дополнительную прижимную силу. Подвеска получила модернизированные электронноуправляемые амортизаторы, которые эффективно борются с клевками и кренами.

Гиперкар Huayra BC Roadster оснастили серьезно доработанным 6,0-литровым мотором V12 от Mercedes-AMG. Инженеры установили новые турбины, двойные корпуса дроссельных заслонок и четыре промежуточных охладителя. Мощность агрегата достигает 800 л.с., а максимальный крутящий момент в 1 050 Нм доступнен при 2 000 об/мин. При этом двигатель соответствует самым строгим экологическим нормам. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac, которая на 35% легче обычного преселективного «робота». Всего планируют построить 40 экземпляров Pagani Huayra BC Roadster. Цены начинаются от 3,1 млн евро.

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Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
{{material_124039}}Родстер Huayra BC назван в честь Бенни Кайола (Benny Caiola), который в свое время стал первым покупателем Pagani. Новинку построили на базе купе Huayra BC, представленного в 2016 году. Инженеры Pagani утверждают, что новый гиперкар весит всего 1 250 кг или на 30 кг меньше стандартного родстера Huayra. Снижения массы удалось достичь за счет широкого применения в конструкции облегченных и композитных материалов, в том числе сочетания карбона и титана, которое оказывается легче и прочнее.Аэродинамические элементы и массивный спойлер генерируют прижимную силу в 500 кг при скорости 280 км/ч. Впервые Pagani применила технологию «выдувного диффузора», когда два дополнительных патрубка из каталитических нейтрализаторов выталкивают воздух из-под днища и создают дополнительную прижимную силу. Подвеска получила модернизированные электронноуправляемые амортизаторы, которые эффективно борются с клевками и кренами.Гиперкар Huayra BC Roadster оснастили серьезно доработанным 6,0-литровым мотором V12 от Mercedes-AMG. Инженеры установили новые турбины, двойные корпуса дроссельных заслонок и четыре промежуточных охладителя. Мощность агрегата достигает 800 л.с., а максимальный крутящий момент в 1 050 Нм доступнен при 2 000 об/мин. При этом двигатель соответствует самым строгим экологическим нормам. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac, которая на 35% легче обычного преселективного «робота». Всего планируют построить 40 экземпляров Pagani Huayra BC Roadster. Цены начинаются от 3,1 млн евро.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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