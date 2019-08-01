1 августа 2019, 00:01
Pagani представила гиперкар Huayra BC Roadster
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Компания Pagani рассказала своем очередном шедевре – новой версии гиперкара Huayra BC со съемной крышей и двигателем, форсированным до 800 л.с. В конструкции автомобиля карбон сочетается с титаном, сталью и деревом.
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Аэродинамические элементы и массивный спойлер генерируют прижимную силу в 500 кг при скорости 280 км/ч. Впервые Pagani применила технологию «выдувного диффузора», когда два дополнительных патрубка из каталитических нейтрализаторов выталкивают воздух из-под днища и создают дополнительную прижимную силу. Подвеска получила модернизированные электронноуправляемые амортизаторы, которые эффективно борются с клевками и кренами.
Гиперкар Huayra BC Roadster оснастили серьезно доработанным 6,0-литровым мотором V12 от Mercedes-AMG. Инженеры установили новые турбины, двойные корпуса дроссельных заслонок и четыре промежуточных охладителя. Мощность агрегата достигает 800 л.с., а максимальный крутящий момент в 1 050 Нм доступнен при 2 000 об/мин. При этом двигатель соответствует самым строгим экологическим нормам. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac, которая на 35% легче обычного преселективного «робота». Всего планируют построить 40 экземпляров Pagani Huayra BC Roadster. Цены начинаются от 3,1 млн евро.
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