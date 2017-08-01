1 августа 2017, 12:15

Pagani реанимирует суперкар Zonda

Итальянский автопроизводитель сообщил о реставрации суперкара Zonda, который попал в аварию еще в 2015 году. Новинка создана в единственном экземпляре для покупателя, имя которого держится в секрете.
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Изначально пострадавший автомобиль был выкрашен в желтый цвет и доставлен прежнему владельцу в Дубай, где и попал в серьезную аварию. Новый спорткар создан на его основе и окрашен в белый и синий цвета, которые повторяются и в интерьере. Технические характеристики пока также не разглашаются. Известно, что шасси получили номер 76069. К имени добавилось название французского курорта Riviera. Позже создатели обещали рассказать более подробно о техническом оснащении суперкара.

Широко известный во всем мире суперкар Zonda выпущен с конвейера еще в 1999 году. Дизайн автомобиля навеян реактивными самолетами, что сказалось на уникальных стилистических решениях. Например, модель обладает четырьмя выхлопными трубами, вписанными в круг.

Это не первое «восстание из забвения» - в 2012 году компания восстановила Zonda760 Fantasma Evo, которая попала в ДТП в 2012 году. После реставрации клиент вернул модель на завод, чтобы его оснастили механической коробкой передач.

Независимый итальянский машиностроитель Pagani Automobili, существующий с 1992 года, с удовольствием берется за выполнение индивидуальных заказов. За время существования модели было выпущено порядка 13 эксклюзивных модификаций.

Комплектации и технические характеристики

Pagani Zonda C12 7.3 МТ
Год выпуска, с1999
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин555
Объем двигателя7291
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
ПриводЗадний
Городской цикл20.0
Загородный цикл10.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Пагани зонда С12

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Pagani реанимирует суперкар Zonda
{{material_115741}}Изначально пострадавший автомобиль был выкрашен в желтый цвет и доставлен прежнему владельцу в Дубай, где и попал в серьезную аварию. Новый спорткар создан на его основе и окрашен в белый и синий цвета, которые повторяются и в интерьере. Технические характеристики пока также не разглашаются. Известно, что шасси получили номер 76069. К имени добавилось название французского курорта Riviera. Позже создатели обещали рассказать более подробно о техническом оснащении суперкара.Широко известный во всем мире суперкар Zonda выпущен с конвейера еще в 1999 году. Дизайн автомобиля навеян реактивными самолетами, что сказалось на уникальных стилистических решениях. Например, модель обладает четырьмя выхлопными трубами, вписанными в круг.Это не первое «восстание из забвения» - в 2012 году компания восстановила Zonda760 Fantasma Evo, которая попала в ДТП в 2012 году. После реставрации клиент вернул модель на завод, чтобы его оснастили механической коробкой передач.Независимый итальянский машиностроитель Pagani Automobili, существующий с 1992 года, с удовольствием берется за выполнение индивидуальных заказов. За время существования модели было выпущено порядка 13 эксклюзивных модификаций.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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