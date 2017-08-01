1 августа 2017, 12:15
Pagani реанимирует суперкар Zonda
Итальянский автопроизводитель сообщил о реставрации суперкара Zonda, который попал в аварию еще в 2015 году. Новинка создана в единственном экземпляре для покупателя, имя которого держится в секрете.
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Широко известный во всем мире суперкар Zonda выпущен с конвейера еще в 1999 году. Дизайн автомобиля навеян реактивными самолетами, что сказалось на уникальных стилистических решениях. Например, модель обладает четырьмя выхлопными трубами, вписанными в круг.
Это не первое «восстание из забвения» - в 2012 году компания восстановила Zonda760 Fantasma Evo, которая попала в ДТП в 2012 году. После реставрации клиент вернул модель на завод, чтобы его оснастили механической коробкой передач.
Независимый итальянский машиностроитель Pagani Automobili, существующий с 1992 года, с удовольствием берется за выполнение индивидуальных заказов. За время существования модели было выпущено порядка 13 эксклюзивных модификаций.
Комплектации и технические характеристики
|Pagani Zonda C12 7.3 МТ
|Год выпуска, с
|1999
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|555
|Объем двигателя
|7291
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|Задний
|Городской цикл
|20.0
|Загородный цикл
|10.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Я на на шипах виатти езжу
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Добрый день, делюсь своим опытом о Лифан Солано. Владею 4 года. Брал в 2013году с появлением ребёнка. Ездили три года на море, очень довольны! Багажник большой, обратно ехали нагрузили под завязку. Машина высокая, что-то около 17-18 дорожный просвет – очень неплохо с нашими-то дорогами, точнее с их отсутствием) ...
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