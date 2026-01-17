Итальянская страсть в углероде — что скрывает Settanta?

17 января 2026, 06:39
Pagani Settanta: новый проект-дань Хорасио и его уникальному миру суперкаров
Pagani редко появляется в новостях, но каждый их проект - событие. Settanta посвящен не только технике, но и личности Хорасио. Почему этот автомобиль вызывает столько эмоций? Узнайте, что скрыто за его дизайном.
Pagani - имя, которое редко мелькает в автомобильных новостях, но каждый раз, когда итальянская компания выходит в свет, мир замирает. Причина проста: Pagani не гонится за массовостью, а создает произведения искусства на колесах. Их автомобили - это не просто транспорт, а воплощение страсти, инженерной мысли и безупречного вкуса. В 2026 году бренд вновь напомнил о себе, представив проект Settanta, который стал настоящей данью демократии не только технологиям, но и самому основателю - Хорасио Пагани.
Settanta – не просто очередной гиперкар. Это попытка передать атмосферу, созданную Хорасио, его философию и взгляд на автомобильный мир. В каждом изгибе кузова, в каждой детали интерьера, читается почерк мастера, который не боится экспериментировать с формой и материалами. Pagani всегда славился своим умением работать с углеродным волокном, а Settanta - очередное подтверждение этого. Здесь карбон не просто элемент конструкции, а часть художественного замысла.
Внешний вид Pagani Settanta вызывает бурю эмоций. Линии кузова словно нарисованы рукой художника, а не инженера. Автомобиль выглядит так, словно он готов сорваться с места и исчезнуть за горизонтом, оставив после себя только эхо ревущего мотора. Но за этим скрывается сложная инженерия: аэродинамика, продуманная до мелочей, и технологии, которые еще недавно казались фантастикой. Pagani не просто строит быстрые машины — он создает легенды.
Интерьер Сеттанта – отдельная история. Здесь нет места случайным решениям. Внутри автомобиля ощущаешь себя не просто водителем, а частью салона, где каждая деталь играет свою роль. Pagani всегда уделял пристальное внимание мелочам. Даже запах материалов здесь особенный, кажется, он придает эксклюзивный вид.
Pagani Settanta – это не только про скорость и технологии. Это про эмоции, которые испытываешь, когда впервые видишь этот автомобиль. Это про уважение к традициям и смелость смотреть в будущее. В эпоху, когда многие бренды претендуют на индивидуальность, Pagani остается верен себе. Сеттанта - яркое подтверждение этого. Этот проект — не просто автомобиль, а символ того, что в мире машин еще есть место искусству и настоящей страсти.
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее
-
18.01.2026, 05:02
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.Читать далее
-
17.01.2026, 19:21
Возвращение легенды: Phelon & Moore выпускает новый приключенческий скутер Panthette X
Phelon & Moore возвращается после долгого забвения. Компания из Йоркшира снова на слуху. Новая линейка мотоциклов уже вызвала ажиотаж. Panthette X обещает стать хитом среди любителей приключений. Чем удивит британская классика в современном исполнении?Читать далее
