Яхта, которая «ходит» по суше: итальянский Pagurus за 30 млн долларов стирает границы между морем и песком

Pagurus: катамаран-амфибия с электромобилем на борту и возможностью выхода на сушу

Итальянская студия Lazzarini разработала уникальный катамаран Pagurus, который способен не только передвигаться по воде, но и самостоятельно выезжать на берег. Внутри - электромобиль и инновационные решения для автономности. Это может изменить подход к путешествиям на яхтах уже в ближайшие годы.

Итальянская студия Lazzarini разработала уникальный катамаран Pagurus, который способен не только передвигаться по воде, но и самостоятельно выезжать на берег. Внутри - электромобиль и инновационные решения для автономности. Это может изменить подход к путешествиям на яхтах уже в ближайшие годы.

Pagurus - не просто очередная роскошная яхта, инженерный эксперимент, который может изменить привычные маршруты морских путешествий. Итальянская студия Lazzarini создала катамаран, способный не только плавать, но и «ходить» по суше благодаря уникальной системе шнековых винтовок. Это решение позволяет судну самостоятельно выйти на берег, минуя традиционные причалы и ограничения в инфраструктуре.

В основе конструкции - четыре массивных спиральных винта, спрятанные под поплавками. Каждый из них приводит их в движение дизельным мотором мощностью 440 л.с. При необходимости Pagurus может выбраться на песчаный пляж или даже на заснеженную поверхность, если позволяет уклон. Из опубликованных материалов видно, как катамаран уверенно преодолевает песчаную отмель, что открывает новые сценарии использования для владельцев.

Фото: auto.ru

На борту самолета Pagurus предусмотрен грузовой отсек с лифтом-платформой, который открывается на землю. Эта площадка достаточно просторна для размещения электромобиля (в демонстрационном ролике - Tesla), пары квадроциклов или снегоходов. Такой подход позволяет путешественникам сразу после выхода на берег пересесть на другой транспорт и изучить местность.

Важная деталь - солнечные панели, изготовленные с покрытием горизонтальных поверхностей катамарана. Они определяют работу бортовых систем и, при желании, могут питать электромоторы. Это делает Pagurus частично автономным и снижает зависимость от внешних источников энергии, что особенно актуально для длительных автономных путешествий.

Внутреннее пространство катамарана полностью соответствует требованиям заказчика: отделка, планировка, оснащение - все подбирается индивидуально. Стоимость 25-метровой версии начинается примерно с 30 миллионов долларов, что ставит Pagurus в один ряд с экспериментальными дорогами яхтами мира.

Интересно, что тенденция к созданию многофункциональных зональных средств наблюдается не только на воде. Например, в пригородной зоне также интеллектуальные инновационные решения для повышения комфорта и автономности: новый плацкартный вагон с увеличенным пространством и дополнительными удобствами уже вызвал интерес у пассажиров.