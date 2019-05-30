30 мая 2019, 20:30

Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий

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Считается, что автомобильные путешествия лучше совершать на внедорожниках или универсалах повышенной проходимости. Мол, в такую машину все влезет, да и сможет она преодолеть дорожные испытания. Но что делать тем, кто предпочитает практичные городские седаны?

Оказалось, есть на рынке доступные варианты четврехдверок, которые вполне себе подходят для периодических поездок за город. Конечно, соваться на них в лютое бездорожье не стоит, но выбраться в другой город или в лес на пикник – вполне возможно.

Lada Vesta

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 584 900 до 839 400 Р
Габариты отечественного седана вполне приемлемые для путешествий: 4410x1764x1497 мм. Колесная база – 2635 мм, дорожный просвет - 171 мм, что позволяет машине преодолевать легкое бездорожье. Снаряженная масса в зависимости от модификации, варьируется от 1150 до 1195 кг. Ширина передней и задней колеи– 1520 мм.

Уже в «базе» «Веста» имеет ABS и ESP, подушку безопасности для водителя, колесные диски R15 и 3 L-образных подголовника на втором ряду сидений. В список моторов входят бензиновые «четверки» объемом 1,6 литра каждая («Евро-5»), из которых 2 движка – вазовские (87 л.с. и 106 л.с.), один (HR16DE) – детище Альянса Renault-Nissan (114 л.с.).

Renault Logan

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 802 990 Р
Любимец дачников. И не зря! Судите сами: «Логан» имеет просто огромный для своего класса багажник - 510 литров. При этом задние сидения можно сложить в соотношении 60/40, что позволит создать еще большее пространство для перевозки грузов.

Надежность, доступность и соотношение «цена/качество» сделали бюджетный седан бестселлером. Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км. А это, согласитесь, важно в автомобильных путешествиях.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 599 900 до 879 900 Р
На «Поло» можно смело отправляться в дальнее путешествие, свою надежность он доказал еще много лет назад. Объем багажного отсека у него составляет 480 литров, но, если сложить задние кресла, можно даже поспать. Или, допустим, перевезти с собой палатку.

В начальную комплектацию входят центральный замок без функции Safelock, ABS, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, водительское сиденье с ручной регулировкой по высоте, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона. Седан оснащается двигателями объемом 1,6 литра, которые имеют мощность 90 и 110 л.с. Также для «Поло» доступен двигатель 1,4 литра мощностью 125 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Datsun on-DO

Datsun on-DO
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 461 000 до 601 000 Р
Автомобиль адаптирован под суровые российские дороги и климат, а это, безусловно, важно. Дорожный просвет – 174 мм, поэтому на седане можно не бояться отправляться за город. Кроме того, в багажнике объемом 530 литров поместится полноразмерная запаска.

Что касается оснащения, то on-DO имеет в своем арсенале ABS, усилитель экстренного торможения, систему электронного распределения тормозных усилий, водительскую подушку безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Toyota Corolla

Toyota Corolla
От 1.6 л, 122 л.с
Новый от 1 173 000 до 1 700 000 Р
Ежегодно седан входит в списки самых безопасных, надежных и востребованных машин. Путешественники любят «Короллу» еще и за комфорт. В средней комплектации машина имеет аудиосистему с 6 динамиками, обогрев руля и зоны «дворников», кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В «топе» покупатели получат автомобиль с полностью светодиодной оптикой и 17-дюймовыми «колесами», бесключевым доступом в салон и кнопкой Старт/Стоп, обогревом всех сидений и парктрониками по кругу, а также с пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения.

Если говорить о новом поколении, то пока что россиянам предлагается единственная модификация с 1,6-литровым двигателем. Выбор по коробкам передач, правда, есть – 6-ступенчатая «механика» или вариатор.

Ford Mondeo

Ford Mondeo
От 2 л, 199 л.с
Новый от 1 425 000 до 2 150 000 Р
Хотя автопроизводитель уходит из России, любимые многими «Мондео» остаются на дорогах. В последнее обновление седан получил существенно доработанные адаптивные светодиодные фары. Благодаря модернизированному механизму коррекции света, линз и электронных блоков управления фары стали освещать дорогу на 25% дальше перед автомобилем, поэтому движение во время путешествий можно продолжать и ночью. Дальний свет «добивает» на расстояние до 30 метров.

Новые парктроники, доступные в виде опции уже в базовой комплектации, теперь являются частью системы Cross Traffic Alert, которая предупреждает водителя при движении задним ходом о другом автомобиле, приближающемся в перпендикулярном направлении и попадающем в «слепую» зону водителя или камеры заднего вида. Кроме того, диапазон работы системы контроля «слепых» зон при стандартном движении вперед расширился до 7,5 метров. Этому способствовала установка новых сенсоров. Седан всеволожской сборки приводится в движение 2,5-литровым мотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой».

Kia Cerato

KIA Cerato
От 1.6 л, 128 л.с
Новый от 1 049 900 до 1 359 900 Р
Да, машина не очень практичная. Да, она имеет скромный дорожный просвет в 150 мм. Да, ее багажник не самый большой, хоть и вместительный – 502 литра. Но мы убеждены: путешествовать в Cerato – круто! Машина едет так плавно и изящно, что приятные впечатления от поездки начнут поступать уже во время движения к пункту назначения. Кроме того, седаны нового поколения немного раздались в длину (+80 мм) и ширину (+20 мм) во благо комфорта.

Базовая версия включает в себя 6 подушек безопасности, систему курсовой стабилизации, систему помощи при экстренном торможении, комплекс ЭРА-ГЛОНАСС, полноразмерную «запаску» и 15-дюймовые стальные колесные диски. В топовых комплектациях появляется полностью светодиодная оптика, 8-дюймовый цветной тачскрин информационно-развлекательной системы, кожаный салон, система контроля «слепых» зон и другие приятные мелочи. А это уже совершенно другой уровень автопутешествий.

Арина Милая
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Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум Volkswagen Polo
Радует меня машин. Ездит и ездит. Главное вовремя обслуживать машину. Единственное жалею, что при схожей цене у рапида намного больше багажник (
smithana
Форум Toyota Corolla
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Александр
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Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
Оказалось, есть на рынке доступные варианты четврехдверок, которые вполне себе подходят для периодических поездок за город. Конечно, соваться на них в лютое бездорожье не стоит, но выбраться в другой город или в лес на пикник – вполне возможно.Lada Vesta{{model_v2_6176}}Габариты отечественного седана вполне приемлемые для путешествий: 4410x1764x1497 мм. Колесная база – 2635 мм, дорожный просвет - 171 мм, что позволяет машине преодолевать легкое бездорожье. Снаряженная масса в зависимости от модификации, варьируется от 1150 до 1195 кг. Ширина передней и задней колеи– 1520 мм.Уже в «базе» «Веста» имеет ABS и ESP, подушку безопасности для водителя, колесные диски R15 и 3 L-образных подголовника на втором ряду сидений. В список моторов входят бензиновые «четверки» объемом 1,6 литра каждая («Евро-5»), из которых 2 движка – вазовские (87 л.с. и 106 л.с.), один (HR16DE) – детище Альянса Renault-Nissan (114 л.с.). Renault Logan{{model_v2_1096}}Любимец дачников. И не зря! Судите сами: «Логан» имеет просто огромный для своего класса багажник - 510 литров. При этом задние сидения можно сложить в соотношении 60/40, что позволит создать еще большее пространство для перевозки грузов. Надежность, доступность и соотношение «цена/качество» сделали бюджетный седан бестселлером. Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км. А это, согласитесь, важно в автомобильных путешествиях.Volkswagen Polo{{model_v2_1854}}На «Поло» можно смело отправляться в дальнее путешествие, свою надежность он доказал еще много лет назад. Объем багажного отсека у него составляет 480 литров, но, если сложить задние кресла, можно даже поспать. Или, допустим, перевезти с собой палатку.В начальную комплектацию входят центральный замок без функции Safelock, ABS, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, водительское сиденье с ручной регулировкой по высоте, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона. Седан оснащается двигателями объемом 1,6 литра, которые имеют мощность 90 и 110 л.с. Также для «Поло» доступен двигатель 1,4 литра мощностью 125 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.Datsun on-DO{{model_v2_3408}}Автомобиль адаптирован под суровые российские дороги и климат, а это, безусловно, важно. Дорожный просвет – 174 мм, поэтому на седане можно не бояться отправляться за город. Кроме того, в багажнике объемом 530 литров поместится полноразмерная запаска.Что касается оснащения, то on-DO имеет в своем арсенале ABS, усилитель экстренного торможения, систему электронного распределения тормозных усилий, водительскую подушку безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Toyota Corolla{{model_v2_1278}}Ежегодно седан входит в списки самых безопасных, надежных и востребованных машин. Путешественники любят «Короллу» еще и за комфорт. В средней комплектации машина имеет аудиосистему с 6 динамиками, обогрев руля и зоны «дворников», кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В «топе» покупатели получат автомобиль с полностью светодиодной оптикой и 17-дюймовыми «колесами», бесключевым доступом в салон и кнопкой Старт/Стоп, обогревом всех сидений и парктрониками по кругу, а также с пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения. Если говорить о новом поколении, то пока что россиянам предлагается единственная модификация с 1,6-литровым двигателем. Выбор по коробкам передач, правда, есть – 6-ступенчатая «механика» или вариатор. Ford Mondeo{{model_v2_426}}Хотя автопроизводитель уходит из России, любимые многими «Мондео» остаются на дорогах. В последнее обновление седан получил существенно доработанные адаптивные светодиодные фары. Благодаря модернизированному механизму коррекции света, линз и электронных блоков управления фары стали освещать дорогу на 25% дальше перед автомобилем, поэтому движение во время путешествий можно продолжать и ночью. Дальний свет «добивает» на расстояние до 30 метров. Новые парктроники, доступные в виде опции уже в базовой комплектации, теперь являются частью системы Cross Traffic Alert, которая предупреждает водителя при движении задним ходом о другом автомобиле, приближающемся в перпендикулярном направлении и попадающем в «слепую» зону водителя или камеры заднего вида. Кроме того, диапазон работы системы контроля «слепых» зон при стандартном движении вперед расширился до 7,5 метров. Этому способствовала установка новых сенсоров. Седан всеволожской сборки приводится в движение 2,5-литровым мотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». Kia Cerato{{model_v2_608}}Да, машина не очень практичная. Да, она имеет скромный дорожный просвет в 150 мм. Да, ее багажник не самый большой, хоть и вместительный – 502 литра. Но мы убеждены: путешествовать в Cerato – круто! Машина едет так плавно и изящно, что приятные впечатления от поездки начнут поступать уже во время движения к пункту назначения. Кроме того, седаны нового поколения немного раздались в длину (+80 мм) и ширину (+20 мм) во благо комфорта.Базовая версия включает в себя 6 подушек безопасности, систему курсовой стабилизации, систему помощи при экстренном торможении, комплекс ЭРА-ГЛОНАСС, полноразмерную «запаску» и 15-дюймовые стальные колесные диски. В топовых комплектациях появляется полностью светодиодная оптика, 8-дюймовый цветной тачскрин информационно-развлекательной системы, кожаный салон, система контроля «слепых» зон и другие приятные мелочи. А это уже совершенно другой уровень автопутешествий.
2019-05-30
Автор: Арина Милая
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