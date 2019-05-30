Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
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Оказалось, есть на рынке доступные варианты четврехдверок, которые вполне себе подходят для периодических поездок за город. Конечно, соваться на них в лютое бездорожье не стоит, но выбраться в другой город или в лес на пикник – вполне возможно.
Lada Vesta
Уже в «базе» «Веста» имеет ABS и ESP, подушку безопасности для водителя, колесные диски R15 и 3 L-образных подголовника на втором ряду сидений. В список моторов входят бензиновые «четверки» объемом 1,6 литра каждая («Евро-5»), из которых 2 движка – вазовские (87 л.с. и 106 л.с.), один (HR16DE) – детище Альянса Renault-Nissan (114 л.с.).
Renault Logan
Надежность, доступность и соотношение «цена/качество» сделали бюджетный седан бестселлером. Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км. А это, согласитесь, важно в автомобильных путешествиях.
Volkswagen Polo
В начальную комплектацию входят центральный замок без функции Safelock, ABS, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, водительское сиденье с ручной регулировкой по высоте, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона. Седан оснащается двигателями объемом 1,6 литра, которые имеют мощность 90 и 110 л.с. Также для «Поло» доступен двигатель 1,4 литра мощностью 125 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Datsun on-DO
Что касается оснащения, то on-DO имеет в своем арсенале ABS, усилитель экстренного торможения, систему электронного распределения тормозных усилий, водительскую подушку безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».
Toyota Corolla
Если говорить о новом поколении, то пока что россиянам предлагается единственная модификация с 1,6-литровым двигателем. Выбор по коробкам передач, правда, есть – 6-ступенчатая «механика» или вариатор.
Ford Mondeo
Новые парктроники, доступные в виде опции уже в базовой комплектации, теперь являются частью системы Cross Traffic Alert, которая предупреждает водителя при движении задним ходом о другом автомобиле, приближающемся в перпендикулярном направлении и попадающем в «слепую» зону водителя или камеры заднего вида. Кроме того, диапазон работы системы контроля «слепых» зон при стандартном движении вперед расширился до 7,5 метров. Этому способствовала установка новых сенсоров. Седан всеволожской сборки приводится в движение 2,5-литровым мотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой».
Kia Cerato
Базовая версия включает в себя 6 подушек безопасности, систему курсовой стабилизации, систему помощи при экстренном торможении, комплекс ЭРА-ГЛОНАСС, полноразмерную «запаску» и 15-дюймовые стальные колесные диски. В топовых комплектациях появляется полностью светодиодная оптика, 8-дюймовый цветной тачскрин информационно-развлекательной системы, кожаный салон, система контроля «слепых» зон и другие приятные мелочи. А это уже совершенно другой уровень автопутешествий.
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