Памятка для тех, кто ввозит автомобили
Положение следующее: иностранные физлица вправе временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей ТС для личного пользования, зарегистрированные в иностранных государствах, на срок своего временного пребывания, но не более чем на 1 год.
При этом данное ТС не может передаваться в пользование другим лицам и должно быть вывезено обратно за пределы ЕАЭС в установленный таможенным органом срок.
До истечения срока временного ввоза, установленного таможенным органом и указанного в пассажирской таможенной декларации, владелец обязан обратиться в таможенный орган за продлением срока временного ввоза либо вывезти ТС с таможенной территории.
Нарушение порядка и сроков временного ввоза ТС влечет административную и уголовную ответственность с конфискацией автомобиля по решению суда.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное