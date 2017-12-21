21 декабря 2017, 09:33

Памятка для тех, кто ввозит автомобили

В преддверии новогодних праздников российские таможенники рекомендуют гражданам внимательно отнестись к соблюдению сроков временного ввоза транспортных средств, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза.
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Положение следующее: иностранные физлица вправе временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей ТС для личного пользования, зарегистрированные в иностранных государствах, на срок своего временного пребывания, но не более чем на 1 год.

При этом данное ТС не может передаваться в пользование другим лицам и должно быть вывезено обратно за пределы ЕАЭС в установленный таможенным органом срок.

До истечения срока временного ввоза, установленного таможенным органом и указанного в пассажирской таможенной декларации, владелец обязан обратиться в таможенный орган за продлением срока временного ввоза либо вывезти ТС с таможенной территории.

Нарушение порядка и сроков временного ввоза ТС влечет административную и уголовную ответственность с конфискацией автомобиля по решению суда.

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Памятка для тех, кто ввозит автомобили
Положение следующее: иностранные физлица вправе временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей ТС для личного пользования, зарегистрированные в иностранных государствах, на срок своего временного пребывания, но не более чем на 1 год. При этом данное ТС не может передаваться в пользование другим лицам и должно быть вывезено обратно за пределы ЕАЭС в установленный таможенным органом срок.До истечения срока временного ввоза, установленного таможенным органом и указанного в пассажирской таможенной декларации, владелец обязан обратиться в таможенный орган за продлением срока временного ввоза либо вывезти ТС с таможенной территории.Нарушение порядка и сроков временного ввоза ТС влечет административную и уголовную ответственность с конфискацией автомобиля по решению суда.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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