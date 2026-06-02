Почему почти во всех китайских авто есть панорамная крыша: названы реальные причины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 19:25

Панорамные крыши в китайских авто: почему стекло вытесняет металл на рынке России

Панорамные крыши в китайских авто: почему стекло вытесняет металл на рынке России

Почему почти во всех китайских авто есть панорамная крыша: названы реальные причины

Панорамные крыши в китайских авто: почему стекло вытесняет металл на рынке России

Панорамные крыши стали почти обязательным элементом в новых китайских автомобилях, поступающих на российский рынок. Эта тенденция меняет представления о комфорте и статусе, а также влияет на стоимость и эксплуатацию машин в условиях российского климата.

Панорамные крыши стали почти обязательным элементом в новых китайских автомобилях, поступающих на российский рынок. Эта тенденция меняет представления о комфорте и статусе, а также влияет на стоимость и эксплуатацию машин в условиях российского климата.

Появление китайских автомобилей с панорамными крышами на российском рынке стало трендом последних лет. Если раньше подобные решения встречались в основном у премиальных моделей, то теперь стеклянная крыша – почти стандарт даже для бюджетных авто из Поднебесной. Это не просто мода, а результат целого ряда факторов, которые определяют спрос и предложение.

В российских условиях панорамная крыша вызывает споры: зимой через стекло в салон проникает холод, а летом – солнечное тепло. Прогрев автомобиля занимает больше времени, а на скорости появляется дополнительный шум. При повреждении замена стеклянной панели обходится дороже, чем ремонт обычной металлической крыши. Тем не менее многие покупатели выбирают именно такие автомобили, ведь визуально салон кажется просторнее, а пассажиры второго ряда могут наслаждаться видом на небо или городскими пейзажами. Для водителя же наличие стекла над головой редко становится решающим фактором.

Китайская панорамная крыша стала символом заботы и комфорта. Здесь традиционно автомобиль используется всей семьёй, а второй ряд сидений играет главную роль. Именно поэтому производители разрабатывают удлинённые версии моделей и обеспечивают визуальное увеличение пространства. Раньше стеклянная крыша ассоциировалась с премиум-сегментом, но теперь китайские бренды внедряют её даже в массовые автомобили, учитывая престиж и современность.

В электромобилях панорамная крыша решает ещё одну задачу: из-за размещения аккумуляторов под полом часть внутреннего объёма теряется, а стеклянная крыша позволяет уменьшить давление над головой. Вместо сложных конструкций с усилителями и обшивкой устанавливаются стеклопакеты, что делает салон более просторным и светлым.

Экономика производства также играет свою роль. Крупные китайские компании, такие как Fuyao, соответствуют требованиям мирового рынка автомобильных стёкол. Масштабное производство снижает себестоимость, поэтому даже при сохранении имиджа «статусной» опции панорамная крыша становится доступной для большинства моделей.

Судя по тенденции, панорамные крыши в ближайшие годы сохранят популярность среди китайских автомобилей на российском рынке. Это связано не только с модой, но и с особенностями семейного использования, экономией пространства в электрокарах и возможностями массового производства. Для российских водителей важно учитывать как плюсы, так и минусы таких решений: от визуального комфорта до затрат на обслуживание и ремонт. В условиях сурового климата и переменчивой погоды выбор между стеклом и металлом становится не только вопросом вкуса, но и прагматичным расчётом.

Интересно, что массовое внедрение стеклянных крыш – не единственный пример технологических решений, которые меняют привычные стандарты. Например, в советское время для защиты шин от солнца применялись необычные методы, о чём подробно рассказывается в другом материале о забытой технологии окраски шин на комбайнах .

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, LiXiang , BYD, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Лисян, Бид, Грейт Вол

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Лисян, Бид, Грейт Вол

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Ижевск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться