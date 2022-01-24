Panzerkampfwagen IV: изучаем самый массовый танк Рейха
Откуда взялись Pz. IV
После Первой мировой Германии было вообще запрещено производить и закупать танки. Тем не менее немецкие инженеры тайно разрабатывали свои боевые машины. Первый серийный танк Германии появился в 1933 году. Назвали его незатейливо: «Panzerkampfwagen I» (сокращённо – просто Pz. I), в переводе с немецкого – «Бронированная боевая машина I».
Первый «Панцер» был лёгким танком с бронёй толщиной 13 мм и пулемётным вооружением. Немцы изначально считали его «пробной» моделью, собираясь со временем приступить к производству более совершенных танков. Дальше был Pz. II, обладающая чуть-чуть более толстой бронёй и 20-миллиметровой автоматической пушкой. Эта машина считалась «переходной» моделью между «пробными» и «нормальными танками». Наконец появился Pz. III – по сути «лёгко-средний» танк с адекватными на тот момент характеристиками. «Панцер 3» имел определённый, но, всё же, ограниченный потенциал для модернизации. Поэтому было решено разработать новый танк с более мощными бронёй и вооружением. При этом считалось, что основной задачей новой боевой машины будет борьба не с танками, а с огневыми точками противника.
Был объявлен конкурс проектов, в котором участвовали, в частности, компании Krupp, Daimler-Benz и MAN. Предпочтение отдали варианту от «Крупп». В него были внесены некоторые изменения в ходовую часть. Новый танк получил логичное наименование Panzerkampfwagen IV.
Технические характеристики
Производилось несколько серий Pz. IV, значительно отличающихся друг от друга. У мелкой предсерийной серии бронирование было слабым: толщина корпуса не превышало 20 мм. В итоге броня четвёртого «Панцера» стала такой: 20 мм на корме, 30 по бортам, 50 (в некоторых модификациях – 80) спереди. Толщина башни была примерно такой же: 50 мм во лбу, 30 по бокам и сзади. Углов наклона броня Pz. IV практически не имела.
Изначально танк оснащался 75-миллиметровой пушкой KwK 37. Вскоре после начала войны с СССР стало ясно, что это орудие обладает недостаточным бронепробитием, поэтому его заменили на KwK 40. При том же калибре начальная скорость снаряда у него была примерно в два раза больше, что делало его гораздо более эффективным. Кроме основного орудия, машина имела два пулемёта MG-34 калибром 7,92 мм.
На четвёртые «Панцеры» ставились бензиновые двигатели производства «Майбах». Первые экземпляры получили движок мощностью 250 л.с. В дальнейшем устанавливался мотор, выдававший на 3 000 об/мин. 300 «лошадей». Однако на практике не рекомендовалось раскручивать двигатель больше, чем на 2 600 оборотов, при которых мощность составляла 265 л.с., а максимальная скорость танка – 42 км/ч.
Использование и оценка
Серийное производство Pz. IV началось в 1937 году и продолжалось до самого конца Второй мировой войны. Было выпущено более 8,5 тысяч танков. Наряду с Т-34 и M4 Sherman четвёртые «Панцеры» использовались самыми разными государствами и формированиями: от Европы до Ближнего Востока. Есть информация, что в Афганистане эти танки применялись вплоть до 90-х годов XX века. Шасси «Четвёрки» послужило базой для самоходных артиллерийских и зенитных установок и других машин.
Pz. IV были надёжными, хорошо управляемыми и довольно удобными для танкистов. Однако, у некоторых модификаций вследствие увеличенного веса была снижена проходимость.
Первое орудие четвёртых «Панцеров» имело достаточно слабые характеристики, но после замены его на более эффективное, «Четвёрка» стала универсальной боевой машиной, способной выполнять разные боевые задачи. В целом танк уступал советскому Т-34 по своим возможностям, но имел более высокую надёжность и лучшие условия работы экипажа. Броня «Панцера» достаточно легко пробивалась орудием Тридцатьчетвёрки на любой разумной дистанции. При этом «изначальная» пушка Pz. IV – KwK 37 – была малоэффективна против Т-34, не говоря уже о танках семейства КВ. После появления Т-34-85 и Sherman Firefly, орудия которых поражали «Четвёрку» на расстоянии 1,5 – 2 километра, стало ясно, что Pz. IV устарели и свой потенциал исчерпали. К тому времени у Рейха уже были знаменитые «Пантеры», но общая ситуация для немцев была уже довольно плачевная.
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