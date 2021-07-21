«Папа, когда ты приедешь?», десятки тысяч моряков не могут покинуть торговые корабли
«Я видел, как взрослые люди плачут», — говорит капитан Теджиндер Сингх, который не ступал на сушу более семи месяцев и не уверен, когда вернется домой. «Нас забыли», — говорит он о тяжелом положении, с которым столкнулись десятки тысяч таких же моряков, как он, оказавшихся в море из-за коронавируса типа «Дельта».
Сингх рассказал изданию Autoblog, что большая часть его команды пересекла земной шар: от Индии до Соединенных Штатов, а затем до Китая, где они застряли у перегруженного побережья на несколько недель в ожидании разгрузки груза.
По данным Международной палаты судоходства (ICS), они входят в число примерно 100 000 моряков, застрявших в море сверх срока, который обычно составляет 3–9 месяцев, причем многие из них ни разу не сходили на берег. Еще 100 000 застряли на берегу, не имея возможности сесть на корабли.
Большая часть коммерческих моряков проживает в Азии, где бушует разновидность коронавируса Дельта. Поэтому многие страны перекрыли доступ к суше для приезжающих экипажей, в некоторых случаях даже для лечения. По оценкам ICS, вакцинированы всего 2,5% моряков — каждый 40-й.
Организация Объединенных Наций описывает ситуацию как гуманитарный кризис на море. Учитывая, что на судах транспортируется около 90% мировой торговли, кризис представляет серьезную угрозу, ведь нефть, железо, продукты питания, электроника, автомобили не прибудут в срок.
Капитан Сингх из северной Индии не надеется сойти на берег в ближайшее время. Его команда, состоящая из индейцев и филиппинцев, живет в каютах размером около 15 на 6 футов (4,5 на 2 метра). «Находиться в море очень долго — это тяжело», — говорит Сингх, добавляя, что слышал о самоубийствах моряков на других судах. «Самый сложный вопрос, это когда дети спрашивают, папа, когда ты вернешься домой?».
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