Уникальный автодом Destiny: Как самостоятельная переделка автобуса позволила отказаться от ипотеки и путешествовать по Америке

Пара из США превратила старый Ford в дом на колесах и ушла на пенсию в 39 лет

В условиях роста цен на жилье все больше людей ищут альтернативы традиционным квартирам. История Джереми и Кристин, которые выбрали жизнь в переоборудованном автобусе, показывает, как можно совместить мобильность, комфорт и финансовую независимость. Их проект - не просто дом на колесах, а способ изменить привычный уклад жизни.

В последние годы всё чаще обсуждают альтернативные способы проживания, и история Джереми и Кристин — яркий пример выхода за привычные рамки. Когда покупка дома стала труднодостижимой, пара решила самостоятельно переделать старый автобус Ford 2002 года, назвав проект «Destiny» — сокращённо от «Destination Discoveries».

Идея компактной и свободной жизни возникла у них ещё до свадьбы: они посещали выставки мини-домов и вдохновлялись примерами энтузиастов. Увидев однажды переоборудованный школьный автобус, они не смогли забыть эту мысль, а в 2017 году нашли подходящий экземпляр на eBay и начали долгий путь к мечте.

Внешне «Судьбу» теперь не узнать: корпус перекрашен в насыщенный бирюзовый цвет, украшен чёрными виниловыми наклейками с горами. Установлены высокий бампер и световая балка для бездорожья, появились отсеки для хранения, а на крыше — мощная солнечная электростанция свыше 1800 Вт с литиевыми аккумуляторами на 400 Ач с подогревом, позволяющая путешествовать даже зимой.

Сзади, на месте бывшей двери для инвалидных колясок, оборудован «гараж» под кроватью для лыж, сноубордов и велосипедов с выдвижным лотком. Там же размещены 50-литровый бак для воды, компактный проточный водонагреватель на пропане и фильтрационная система.

Внутри автобус площадью около 18,5 квадратных метров продуман до мелочей: два дивана-лавки друг напротив друга со съёмным столом днём служат гостиной и столовой, а ночью одна из лавок превращается в спальное место. Под сиденьями спрятаны инвертор и электроника, а над кабиной — шкафчики для одежды.

На крошечной кухне есть глубокая мойка из нержавейки, компактный холодильник, двухконфорочная плита с духовкой и люк-иллюминатор на месте аварийного выхода для вентиляции. Для собак предусмотрен выдвижной ящик для мисок, а все шкафы организованы так, чтобы лишнего на виду не было.

В задней части автобуса расположена приватная зона: мини-комод для обуви, крючки для одежды и крохотный санузел с белой плиткой «кабанчик», декоративной галькой, нишами и компостирующим туалетом Nature's Head. В самом конце — полноценная кровать с полками для книг, вентиляторами и утеплёнными шторами, а под ней — отсек для белья с резной дверцей.

Отказавшись от избыточного потребления, Джереми и Кристин смогли выйти на пенсию в 39 лет, откладывая больше половины доходов и инвестируя. Такой образ жизни позволяет им путешествовать по стране и не зависеть от ипотеки, а подобные решения становятся всё популярнее на фоне роста цен на недвижимость.

История «Destiny» — это не просто рассказ о необычном доме на колёсах, а пример того, как смелое решение и немного технических знаний могут полностью изменить жизнь, вдохновляя на поиск новых путей к свободе и финансовой независимости.