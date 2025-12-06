Как обычные люди без опыта создали стильный дом на колесах за рекордно короткий срок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 20:38

Пара из США собрала уютный автодом на базе Ram ProMaster всего за 10 недель

Пара из США собрала уютный автодом на базе Ram ProMaster всего за 10 недель

Как обычные люди без опыта создали стильный дом на колесах за рекордно короткий срок

Пара из США собрала уютный автодом на базе Ram ProMaster всего за 10 недель

Далеко не всегда для создания стильного автодома нужны опыт и большие бюджеты. Пара доказала, что даже без профессиональных навыков можно реализовать мечту о путешествиях. Их проект удивляет продуманным интерьером и скоростью воплощения. Узнайте, как им это удалось и какие решения они выбрали для своего первого дома на колесах.

Далеко не всегда для создания стильного автодома нужны опыт и большие бюджеты. Пара доказала, что даже без профессиональных навыков можно реализовать мечту о путешествиях. Их проект удивляет продуманным интерьером и скоростью воплощения. Узнайте, как им это удалось и какие решения они выбрали для своего первого дома на колесах.

В мире автодомов часто на слуху роскошные проекты с дорогими материалами и сложными инженерными решениями. Но иногда самые вдохновляющие истории рождаются из простых идей и желаний изменить свою жизнь. Именно такой случай произошел с Сарой и Дейвом из США, которые решили построить дом на колесах, не имея за плечами ни опыта, ни специальных знаний.

В начале 2022 года пара приобрела фургон Ram ProMaster 2500 с длинной колесной базой 159 дюймов. Вместо того, чтобы обращаться к профессионалам, они решили самостоятельно превратить его в полноценный автодом, подходящий для длительных путешествий. На весь проект у них ушло менее 10 недель, что само по себе впечатляет для новичков.

Работа над интерьером началась с тщательного планирования. Сара и Дейв изучили множество примеров, чтобы понять, как максимально эффективно использовать пространство внутри фургона. Они выбрали минималистичный стиль, который создает ощущение уюта и простора даже на ограниченной площади. Внутри разместились полноценная кровать, компактная кухня с плитой и шкафом, а также зона для хранения вещей.

Особое внимание пара уделила деталям. Для отделки использовались световые материалы, чтобы визуально увеличить пространство. Встроенные шкафы и полки позволили организовать место для хранения так, чтобы все необходимое всегда находилось под рукой, но не загромождало интерьер. Несмотря на ограниченный бюджет, Сара и Дейв не экономили на качестве материалов, что заметно благодаря аккуратности отделки и продуманным решениям.

В процессе работы возникли сложности, связанные с электрикой и водоснабжением, но пара справилась с ними самостоятельно, изучая инструкции и советы в интернете. В результате получился не только, но красивый и функциональный автодом, готовый к любым приключениям. Как сообщает autoevolution, этот проект стал для Сары и Дейвы не просто способом путешествовать, но и настоящим семейным испытанием, которое они прошли вместе.

Сейчас пара активно делится своим опытом в социальных сетях, вдохновляя других на самостоятельные проекты. Их история доказывает: чтобы создать уютный дом на колесах, не обязательно быть профессионалом или иметь большой бюджет. Главное — желание, терпение и готовность учиться новому.

Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тула Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться