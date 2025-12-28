Как пара создала идеальный автодом для путешествий — арендуйте и проверьте сами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 18:08

Пара превратила фургон в компактный дом на колесах с огромной кухней для аренды

Пара превратила фургон в компактный дом на колесах с огромной кухней для аренды

Как пара создала идеальный автодом для путешествий — арендуйте и проверьте сами

Пара превратила фургон в компактный дом на колесах с огромной кухней для аренды

Планируете купить автодом? Не спешите с выбором. Аренда поможет понять, что вам действительно нужно. В этой статье расскажем о необычном фургоне, который можно взять купить или взять на прокат. Узнайте, почему он так популярен у путешественников.

Планируете купить автодом? Не спешите с выбором. Аренда поможет понять, что вам действительно нужно. В этой статье расскажем о необычном фургоне, который можно взять купить или взять на прокат. Узнайте, почему он так популярен у путешественников.

Покупка собственного автодома - задача не из легких. Современный рынок предлагает десятки вариантов, и легко запутаться в характеристиках, планировках и возможностях. Многие мечтают о свободе на колесах, но не знают, с чего начать. Один из лучших способов понять, какой дом на колесах подойдет именно вам, - взять фургон в аренду и отправиться в путешествие. Такой опыт поможет на практике определить, что действительно важно для комфорта в дороге.

Фото: YouTube / Nate Murphy

Сегодня мы расскажем о необычном проекте: пара энтузиастов самостоятельно переоборудовала фургон в полноценный мобильный дом. Этот автодом доступен для аренды, и его уже оценили многие любители путешествий. Как пишет autoevolution, владельцы вложили душу и немало сил в создание уютного и функционального пространства, где есть все необходимое для жизни вдали от города.

Главная особенность этого фургона - просторная кухня, которая занимает почти треть внутреннего пространства. Здесь установлены полноценная плита, большая мойка, вместительный холодильник и множество шкафчиков для хранения продуктов и посуды. Даже в самых дорогих серийных автодомах редко встретишь такую продуманную кухонную зону. Для тех, кто любит готовить даже в путешествиях, это настоящее открытие.

Фото: YouTube / Nate Murphy

В остальной части фургона разместились спальное место, обеденная зона и компактная ванная комната. Все элементы интерьера выполнены из качественных материалов, а продуманная система хранения позволяет не захламлять пространство. Внутри всегда светло и уютно благодаря большим окнам и продуманному освещению. Пара позаботилась о каждой детали, чтобы сделать жизнь в дороге максимально комфортной.

Еще один плюс - автономность. В фургоне установлены солнечные панели, которые обеспечивают энергией бытовые приборы и освещение. Есть система фильтрации воды, а также отопление для холодного времени года. Такой автодом отлично подходит для длительных поездок и жизни вне кемпингов. Арендаторы отмечают, что в нем можно чувствовать себя как дома, даже находясь в глуши.

Самостоятельная переделка фургона в мобильный дом - не только способ сэкономить, но и шанс создать уникальное пространство под свои нужды. Аренда такого автодома - идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать жизнь на колесах без лишних затрат и рисков.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Оренбург Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться