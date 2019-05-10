Парадным строем, да в ретро-колонне. По стране проехали бронированные красавцы
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К примеру, в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) во всей красе себя показали исторические боевые машины, восстановленные сотрудниками завода «Уралэлектромедь», входящего в группу компаний УГМК. Почти все они запечатлены на прилагаемых нами фотографиях.
В сетях адекватно оценили увиденное. Alexander Dikalov: «Работа реставраторов выше всяких похвал. Хотелось бы увидеть эту американскую технику до того, как она попала к ним в руки». Ihor Kucher: «Вот это - пять»!
В Санкт-Петербурге настоящий ажиотаж был на берегах Невы, в районе Невского пятачка. Здесь вот уже который год функционирует крупная площадка с роскошным музеем-панорамой «Прорыв». На ней демонстрируется техника, которую поисковики в разные годы достали со дна реки.
Ретро-идиллию усилили красочным пробегом такой же старинной автотехники. В колонне щеголяли ЗиС, «двадцать первые» «Волги», Horch, Audi, Opel и пр.
В г. Волжском Волгоградской области акцент в Параде был сделан на торжественное прохождение спецтехники (преимущественно связанной с помощью в форсировании водных преград) и, конечно же, машин прошлого - доминировали "Победы", "Волги" ГАЗ-21 и "Виллисы".
В Омске местный танковый завод осуществил мечту 12-летнего мальчика со сложным генетическим заболеванием опорно-двигательного аппарата. Подростка прокатили на настоящем новом Т-80БВМ.
Богдан плохо ходит уже более 2 лет (у него развилась мышечная дистрофия ног), но он обожает военную технику, играет в World of Tanks и мечтает о карьере танкиста.
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