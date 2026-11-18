18 ноября 2026, 08:29
Парадный кабриолет ЗИЛ: три уникальные машины для Красной площади, двигатель GMC и замена на Aurus
Парадный кабриолет ЗИЛ: три уникальные машины для Красной площади, двигатель GMC и замена на Aurus
Кабриолет впервые вышел на Красную площадь 9 мая 2010 года с зиловской рамой и агрегатами GMC Sierra 1500. Три машины служили до 2018 года, а отдельные настройки помогали им плавно идти по брусчатке.
Когда к 65-летию Победы потребовалось заменить классические зиловские кабриолеты на Красной площади, выяснилось: прежнего завода и полноценной конструкторской базы у ЗИЛа уже нет, а производство практически свернуто. Так появился проект, в котором знакомый облик парадной машины соединили с агрегатами других марок. Первый выезд 9 мая 2010 года показал, что задача выполнима, хотя после дебюта на порогах кабриолета и обнаружили трещины — инженеры устранили дефекты к следующему параду.
Старая рама и техника GMC
Работу поручили компании «Атлант Дельта», связанной с отделением ГАЗ. Проект финансировал Олег Дерипаска. К разработке привлекли Александра Горчакова, бывшего главного конструктора ЗИЛа. В основе легла найденная на складах лонжеронная рама седана ЗИЛ-41041.
Кузов четырехдверного лимузина переделали в двухдверный кабриолет. С GMC Sierra 1500 2007 года взяли двигатель и коробку передач, большую часть ходовой также позаимствовали у пикапа. Под капотом установлен бензиновый V8 объемом 6 литров и мощностью 367 л.с., с ним работал шестиступенчатый автомат.
К тому времени у ЗИЛа не было современного собственного силового агрегата. Для парадной машины важны надежность и доступное управление, поэтому готовые компоненты GMC оказались практичнее разработки новой техники с нуля. Тот же интерес к советскому автомобильному наследию, но в ином ключе, виден и в концепте пассажирской «Буханки», который представил Андрей Давыдов: там ставка сделана на узнаваемый образ, а фундаментальную основу берут из доступных компонентов.
Три машины для разных задач
Всего собрали три рабочих экземпляра. Борт 0001 предназначался министру обороны, борт 0002 использовал командующий парадом, борт 0003 служил стабильным резервом.
Настройки автомобилей различались. Первую машину сделали спокойнее для движения по протоколу. Второй придали более динамичный характер, чтобы руководящий мог регулировать дистанцию. Третий кабриолет построили универсально.
Изначально автомобили были серыми. Министр обороны настоял на черном цвете: по его мнению, серый не сочетался с парадной формой. Так кабриолеты и стали черными.
Красная площадь с ее брусчаткой требует особых условий. Офицеры должны были сохранять равновесие, стоя в салоне, поэтому инженеры перенастроили педаль газа. Алгоритм переключения передач смягчили, подвеску адаптировали для более плавного движения, давление в шинах подобрали с учетом условий парада. Резкие переключения и рывки были особенно нежелательны: машина должна была идти ровно, без скачков темпа. Кабриолет настраивали прежде всего для плавного движения по площади.
Редкие выезды и смена моделей
Кабриолеты почти не ходят вне церемоний. Годовой пробег редко превышал несколько сотен километров, а за весь срок службы каждый автомобиль проезжал не более 1000 км. После выезда водитель мыл машину вручную. После парада ее доставляли в закрытый контейнер, чтобы уберечь от повреждений и лишнего внимания. ЗИЛ-41041 АМГ прослужил до 2018 года. В 2019 году его сменили кабриолеты Aurus.
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