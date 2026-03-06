От Toyota до Rolls-Royce: как изменились предпочтения покупателей «серых» авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 марта 2026, 10:30

Доля параллельного импорта автомобилей в России выросла до 12,9% вопреки ограничениям

Параллельный импорт автомобилей в России продолжает набирать обороты, несмотря на ужесточение правил и рост утилизационного сбора. Мало кто знает, что даже после ограничений на беспошлинный ввоз, доля таких машин увеличилась. Какие марки и модели сейчас в топе, почему рынок меняет фокус и что это значит для покупателей - объяснил эксперт. Важно знать, как изменились схемы поставок и что происходит с ценами.

Параллельный импорт автомобилей в России вновь демонстрирует устойчивый рост, вопреки прогнозам о его скором сворачивании. Доля машин, ввезенных по этой схеме, увеличилась с 11,5% до 12,9%, что происходит на фоне общего падения рынка новых автомобилей и очередного повышения утилизационного сбора. С момента введения санкций в 2022 году таким образом в страну поступило уже 600 тысяч машин, а действие механизма официально продлено до 2026 года.

Вопреки ожиданиям, ужесточение правил не остановило «серый» импорт, а лишь изменило его структуру. Основной спрос сместился в сторону автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил, которые попадают под льготную ставку утильсбора. При этом массовый сегмент дешевле 3,5 млн рублей для параллельного импорта практически исчез — поставщики фокусируются на нишах с высокой маржинальностью. Ярким примером служат китайские кроссоверы Geely Monjaro и Li L7, которые продолжают ввозить даже после старта их официальных продаж.

Лидером среди ввозимых моделей в прошлом году стала Toyota RAV4, сменив на вершине рейтинга Hyundai Tucson. Параллельно наблюдается взрывной рост в премиум-сегменте: продажи таких брендов, как Rolls-Royce и Lamborghini, увеличились на 30%. География поставок остается стабильной: основным донором выступает Китай, откуда напрямую поступает 40% машин. Важную роль транзитных хабов сохраняют Киргизия и Беларусь, тогда как поток через ОАЭ несколько сократился.

Таким образом, параллельный импорт превратился из временной меры в устойчивый инструмент насыщения рынка, позволяющий сохранить видовое разнообразие в условиях санкций и ухода официальных дилеров. Покупатели все чаще выбирают такие автомобили как альтернативу дефицитным или слишком дорогим предложениям от официальных дилеров. Однако рынок остается волатильным: изменения в логистике или политике автоконцернов, как это недавно произошло с поставками Chery, заставляют участников постоянно искать новые схемы и направления для ввоза. Подробно о том, как изменились поставки Chery и какие альтернативы появились, можно узнать в материале о резком сокращении импорта Chery в Россию .

В целом, параллельный импорт продолжает играть ключевую роль на российском авторынке, несмотря на все ограничения и новые правила. Для многих автолюбителей это простой способ приобретения желаемой модели по приемлемой цене. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время, но уже сейчас ясно: аналитический импорт стал частью автомобильной реальности в России.

Упомянутые марки: Geely, Hyundai, Toyota, Jetta, Rolls-Royce, Lamborghini
