От Toyota до Rolls-Royce: как изменились предпочтения покупателей «серых» авто

6 марта 2026, 10:30
Доля параллельного импорта автомобилей в России выросла до 12,9% вопреки ограничениям
Параллельный импорт автомобилей в России продолжает набирать обороты, несмотря на ужесточение правил и рост утилизационного сбора. Мало кто знает, что даже после ограничений на беспошлинный ввоз, доля таких машин увеличилась. Какие марки и модели сейчас в топе, почему рынок меняет фокус и что это значит для покупателей - объяснил эксперт. Важно знать, как изменились схемы поставок и что происходит с ценами.
Параллельный импорт автомобилей в России вновь демонстрирует устойчивый рост, вопреки прогнозам о его скором сворачивании. Доля машин, ввезенных по этой схеме, увеличилась с 11,5% до 12,9%, что происходит на фоне общего падения рынка новых автомобилей и очередного повышения утилизационного сбора. С момента введения санкций в 2022 году таким образом в страну поступило уже 600 тысяч машин, а действие механизма официально продлено до 2026 года.
Вопреки ожиданиям, ужесточение правил не остановило «серый» импорт, а лишь изменило его структуру. Основной спрос сместился в сторону автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил, которые попадают под льготную ставку утильсбора. При этом массовый сегмент дешевле 3,5 млн рублей для параллельного импорта практически исчез — поставщики фокусируются на нишах с высокой маржинальностью. Ярким примером служат китайские кроссоверы Geely Monjaro и Li L7, которые продолжают ввозить даже после старта их официальных продаж.
Лидером среди ввозимых моделей в прошлом году стала Toyota RAV4, сменив на вершине рейтинга Hyundai Tucson. Параллельно наблюдается взрывной рост в премиум-сегменте: продажи таких брендов, как Rolls-Royce и Lamborghini, увеличились на 30%. География поставок остается стабильной: основным донором выступает Китай, откуда напрямую поступает 40% машин. Важную роль транзитных хабов сохраняют Киргизия и Беларусь, тогда как поток через ОАЭ несколько сократился.
Таким образом, параллельный импорт превратился из временной меры в устойчивый инструмент насыщения рынка, позволяющий сохранить видовое разнообразие в условиях санкций и ухода официальных дилеров. Покупатели все чаще выбирают такие автомобили как альтернативу дефицитным или слишком дорогим предложениям от официальных дилеров. Однако рынок остается волатильным: изменения в логистике или политике автоконцернов, как это недавно произошло с поставками Chery, заставляют участников постоянно искать новые схемы и направления для ввоза. Подробно о том, как изменились поставки Chery и какие альтернативы появились, можно узнать в материале о резком сокращении импорта Chery в Россию .
В целом, параллельный импорт продолжает играть ключевую роль на российском авторынке, несмотря на все ограничения и новые правила. Для многих автолюбителей это простой способ приобретения желаемой модели по приемлемой цене. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время, но уже сейчас ясно: аналитический импорт стал частью автомобильной реальности в России.
Похожие материалы Джили, Хендай, Тойота, Джетта, Ролс Ройс, Ламборджини
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 07:22
Редкий спорткар Rezvani Beast Alpha ушел с молотка за 111 000 долларов - причина удивляет
Спорткар Rezvani Beast Alpha, построенный на базе Lotus Elise, недавно был продан за сумму, почти вдвое меньшую от первоначальной стоимости. Несмотря на минимальный пробег, автомобиль вызвал вопросы у экспертов. В чем причина столь резкого падения цены и что стоит за этим случаем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 06:49
CR450: новый рекорд скорости на железных дорогах Китая и технологический прорыв
Китай завершает ключевые испытания поезда CR450, который уже показал рекордные скорости и обещает изменить стандарты железнодорожных перевозок. Инженеры добились снижения веса и аэродинамического сопротивления, а также ускорили разгон. Почему этот проект важен для всей отрасли - в нашем материале.Читать далее
