Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 20:38

Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы

Ситуация на российском автомобильном рынке резко меняется — привычные Toyota и Mazda могут вскоре исчезнуть

Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.

Ситуация на российском автомобильном рынке резко меняется: привычные для многих автомобили Toyota и Mazda могут вскоре исчезнуть из салонов и с улиц страны. Причина — бурный рост параллельного импорта, который в последние годы стал настоящим вызовом для официальных дилеров и привычных схем продаж.

За четыре года объём «серого» ввоза автомобилей увеличился в разы, обогнав официальные поставки. На рынке появилась целая сеть мировых компаний и посредников, которые специализируются на параллельном импорте. Официальные дилеры, напротив, соблюдают строгие правила и несут ответственность за каждую проданную машину, что делает их позицию менее выгодной.

Сегодня через альтернативные каналы в Россию ввозят в основном популярные модели с небольшими двигателями — например, Toyota Corolla и различные Mazda с объёмом двигателя до 2 литров и мощностью до 160 л.с. За прошлый год по «серым» схемам было ввезено 16 тысяч автомобилей, а только за первый квартал текущего года — почти 41 тысяча. Эти цифры демонстрируют рост: постепенно быстро растёт спрос на японские машины, несмотря на всю сложность.

Почему же россияне продолжают выбирать японские автомобили, даже если они приезжают из Китая или другой страны? Здесь действуют сразу несколько факторов: возросшая популярность брендов, репутация, надёжность и сформировавшаяся группа покупателей, которые принципиально не хотят пересаживаться на китайские авто. Для многих это вопрос привычек и уверенности в качестве, проверенной годами.

Однако у официальных дилеров ситуация сложнее: им приходится инвестировать в локализацию, нести дополнительные расходы и работать в условиях жёсткой конкуренции с «серыми» поставщиками, которые обходят эти затраты. В результате автомобили, поступающие по параллельному импорту, оказываются заметно дешевле — и это ещё один аргумент в их пользу для покупателей.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщил, что для честной конкуренции нужны прозрачные и равные правила для всех участников рынка. По его мнению, автомобили должны быть доступны по цене — не 3,5 миллиона рублей, а хотя бы 2 миллиона. Только так можно вернуть интерес к официальным продажам и снизить привлекательность «серых» схем.

Но сколько ещё продлится эпоха японских автомобилей на российском рынке? Параллельный импорт зависит исключительно от особенностей регулирования. Как только государство ужесточит контроль и закроет этот канал, поставки Toyota и Mazda прекратятся практически мгновенно. Это временное явление, и рано или поздно россияне сделают выбор между китайскими брендами или найдут другие альтернативы.

Таким образом, существование параллельного импорта японских автомобилей — вопрос времени. Как только правила игры станут одинаковыми для всех, привычные модели могут исчезнуть с рынка, а покупатели окажутся перед новым выбором.

Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Mazda
