Параллельный импорт продлят и надолго: Минпромторг назвал сроки

25.01.2024, 10:15

Почему нельзя прогревать автомобиль, если никуда ехать не надо

Зимой в периоды долгих простоев некоторые автомобилисты специально периодически заводят свои машины. Технический эксперт объяснил, почему от такого прогрева вреда больше, чем пользы.Читать далее