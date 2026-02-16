Что происходит: россияне стали чаще покупать новые машины через параллельный импорт

Параллельный импорт в 2026: как новые ставки изменили рынок иномарок в России

Вышло исследование: как изменились цены и спрос на иномарки после новых ставок утильсбора и НДС. Какие автомобили теперь выгоднее ввозить, что грозит рынку и почему россияне пересматривают свои предпочтения - объяснил эксперт.

Резкое повышение ставок утилизационного сбора и НДС в 2026 году стало настоящим испытанием для всех, кто планировал покупку иномарки через параллельный импорт. Для российских автолюбителей это не просто очередная новость - речь идет о реальных изменениях в структуре рынка, которые уже затронули тысячи покупателей и поставщиков. Новые правила расчета утильсбора, введенные в конце 2025 года, полностью изменили экономику ввоза автомобилей, особенно для тех, кто рассчитывал на льготные условия.

Теперь льготный утильсбор распространяется только на легковые автомобили с мощностью двигателя до 160 л.с. Все, что выше - облагается по коммерческим ставкам, которые в разы превышают прежние суммы. Это сразу же отразилось на спросе: россияне стали чаще выбирать менее мощные машины, чтобы не переплачивать. Как отмечают участники рынка, структура импорта изменилась, но сам рынок не рухнул - поставки продолжаются, хотя и с новыми акцентами.

Сдвиг спроса и новые приоритеты

В компаниях, занимающихся параллельным импортом, подтверждают: интерес к автомобилям с моторами до 160 л.с. вырос в разы. Именно такие машины теперь выгоднее всего ввозить, и их предложения на рынке по-прежнему достаточно. Однако для тех, кто рассчитывал на подержанные автомобили старше трех лет, ситуация стала куда сложнее. Если раньше льготный утильсбор составлял всего несколько тысяч рублей, то теперь по ряду популярных моделей он превышает миллион. Это практически убило экономическую привлекательность ввоза машин среднего ценового сегмента - за исключением премиальных вариантов, где разница в цене не так критична.

Премиум-сегмент, напротив, почти не почувствовал изменений. Автомобили стоимостью от 15 до 20 миллионов рублей, как брали, так и продолжают брать, несмотря на подорожание на миллион-два. Для этой аудитории такие суммы не играют решающей роли. А вот в сегменте машин за 5–8 миллионов руб. наблюдается заметное сокращение предложений: теперь такие автомобили обходятся покупателям на 30–50% дороже, чем еще год назад.

Пикапы, гибриды и неожиданные открытия

Интерес к пикапам среди россиян растет, но массового спроса пока не наблюдается. Многие потенциальные покупатели не до конца понимают все нюансы владения такими машинами: ограничения на въезд в центр города, дополнительные документы, особые правила эксплуатации. Кроме того, не все знают, что утильсбор теперь распространяется даже на битые автомобили, которые раньше активно завозили для восстановления.

В сегменте новых трендов эксперты отмечают смещение интереса к европейским моделям с турбомоторами 1,4 л и мощностью около 150 л.с. - Volkswagen, Skoda, Audi. Эти машины часто оказываются на 30% дешевле, чем у российских дилеров, что делает их особенно привлекательными. Корейские и японские автомобили с моторами до 160 л.с. также не теряют популярности, но эксперты советуют не затягивать с покупкой: цены продолжают расти, и завтра может быть уже дороже.

Цены, которые удивляют даже опытных игроков

По информации Autonews, утильсбор на популярные автомобили трех-пяти лет с двигателями 1–2 л и мощностью 160–280 л.с. теперь составляет 1,5–1,8 млн руб., а на машины до трех лет - около 900 тыс. - 1,15 млн руб. При этом российские дилеры и вторичный рынок также не отстают по темпам роста цен. В среднем сегменте (2–5 млн руб.) подорожание оказалось особенно заметным, а в премиум-классе рост составил до 10%. Коммерческий транспорт почти не затронут новыми ставками, что подстегнуло интерес к этому направлению.

Покупатели разделились на два лагеря: одни стараются уложиться в лимит 160 л.с., чтобы не переплачивать за утильсбор, другие готовы увеличить бюджет ради более свежих и дорогих машин. Для последних важно, чтобы основная часть расходов приходилась на сам автомобиль, а не на таможенные и сопутствующие платежи.

Будущее параллельного импорта: кто останется на плаву

Эксперты сходятся во мнении: рынок параллельного импорта в России уже не будет прежним. Этап бурного роста завершился, начинается период структурирования. На плаву останутся только профессиональные игроки с выстроенной логистикой и серьезными финансовыми возможностями. Премиальный и коммерческий сегменты сохранят стабильность, а вот средний класс может столкнуться с дефицитом выгодных предложений.

Сегмент автомобилей стоимостью 5–8 млн руб., который раньше активно пополнялся за счет параллельного импорта, теперь заметно сужается. Некоторые модели, например, популярные китайские LiAuto, могут исчезнуть с рынка из-за высокой стоимости растаможки. Их место займут премиальные гибриды, которые уже начали собирать в России. Впрочем, эксперты уверены: несмотря на все изменения, заказывать автомобиль из-за границы по-прежнему выгоднее, чем покупать у дилеров - особенно если действовать быстро и внимательно следить за новыми правилами.