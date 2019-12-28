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28 декабря 2019, 20:53

Парень случайно наткнулся на свой угнанный «Форд»

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Утром 25 декабря 2019 года в отдел полиции г. Всеволожска обратился 31-летний инженер петербургского автодилерского центра. Мужчина заявил, что вечером предыдущего дня во дворах жилого комплекса «Прогресс» на Европейском проспекте в Кудрово он обнаружил свой чёрный Ford Torneo.

Ford Tourneo Connect
От 1.6 л, 75 л.с
Оказывается, автомобиль у него угнали ещё в марте в Приморском районе Санкт-Петербурга. Следовательно, налицо банальная удача. Как сообщается в группе «Кудрово» в соцсетях, в салоне иномарки владелец нашёл 2 пивные бутылки и ксерокопию чужого паспорта. Также парень обнаружил незаполненные бланки договора покупки и продажи автомобиля.

Согрупники, а вернее, согрупницы искренне порадовались за коллегу. Наталья Тушнолобова-Пахотина: «Быстрее полиции нашёл». Эльвира Билая: «Вот это находка, 1 на млн». Галина Маслова: «Повезло».
Бывает же…

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Форум Ford Tourneo Connect
Цитата:| Кому: Толян У меня была такое, только что вправо, что влево, там особой разницы не было. Если был крутой поворот шел гул, и даже слышался как будто металл об металл терся. В моем случае причина была в малом уровне жидкости гидроуселителя руля. Также такой же симптом может быть по проблемам ...
Тимурлан
який код магнітоли Ford 6000 CD серійний номер:WFOTXXTTPT7S15034
Допоможіть з кодом???
Nazar333
Отзыв о Ford Tourneo Connect 2008 года
Надежный, экономичный автомобиль для работы и отдыха.Вместительный, тяговитый дизель.Немного жестковатая подвеска в пустом состоянии, хорошая управляемость, чувствительные педали газа-тормоза, резковат на пониженных передачах, ровная динамика разгона на всех скоростях.Долговечность узлов и агрегатов ...
Виша75
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Парень случайно наткнулся на свой угнанный «Форд»
{{model_v2_no_show_2043}} Оказывается, автомобиль у него угнали ещё в марте в Приморском районе Санкт-Петербурга. Следовательно, налицо банальная удача. Как сообщается в группе «Кудрово» в соцсетях, в салоне иномарки владелец нашёл 2 пивные бутылки и ксерокопию чужого паспорта. Также парень обнаружил незаполненные бланки договора покупки и продажи автомобиля.Согрупники, а вернее, согрупницы искренне порадовались за коллегу. Наталья Тушнолобова-Пахотина: «Быстрее полиции нашёл». Эльвира Билая: «Вот это находка, 1 на млн». Галина Маслова: «Повезло».Бывает же…
2019-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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