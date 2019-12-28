28 декабря 2019, 20:53
Парень случайно наткнулся на свой угнанный «Форд»
- 1001
- 0
Утром 25 декабря 2019 года в отдел полиции г. Всеволожска обратился 31-летний инженер петербургского автодилерского центра. Мужчина заявил, что вечером предыдущего дня во дворах жилого комплекса «Прогресс» на Европейском проспекте в Кудрово он обнаружил свой чёрный Ford Torneo.
Ford Tourneo Connect
От 1.6 л, 75 л.с
Согрупники, а вернее, согрупницы искренне порадовались за коллегу. Наталья Тушнолобова-Пахотина: «Быстрее полиции нашёл». Эльвира Билая: «Вот это находка, 1 на млн». Галина Маслова: «Повезло».
Бывает же…
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Толян У меня была такое, только что вправо, что влево, там особой разницы не было. Если был крутой поворот шел гул, и даже слышался как будто металл об металл терся. В моем случае причина была в малом уровне жидкости гидроуселителя руля. Также такой же симптом может быть по проблемам ...
Допоможіть з кодом???
Надежный, экономичный автомобиль для работы и отдыха.Вместительный, тяговитый дизель.Немного жестковатая подвеска в пустом состоянии, хорошая управляемость, чувствительные педали газа-тормоза, резковат на пониженных передачах, ровная динамика разгона на всех скоростях.Долговечность узлов и агрегатов ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве