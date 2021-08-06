6 августа 2021, 16:34
Парень строит из Lego точную копию своего Volvo (видео)
Дэвид Густафссон с детства увлекался созданием моделей из Lego. В прошлом году он выиграл приз в виде 370 тысяч кубиков и решил осуществить свою давнюю мечту – построить полноразмерный автомобиль.
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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В основе конструкции лежит самодельная рама из профтрубы квадратного сечения, пишет Дром. У автомобиля будут самые настоящие колеса и рулевая рейка с карданом. Все остальное изготовлено из кубиков Lego. До завершения проекта еще очень далеко, но автомобиль уже начинает приобретать фирменные черты шведского универсала. Дэвид рассчитывает достроить автомобиль через год, а затем отправиться на нем в турне по Швеции.
Упомянутые модели: Volvo V70
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