Парень, защищающий свою Toyota Supra от града, стал героем интернета
Фото: tiktok.com / jakemcgloinJake
Автомобиль, славящийся своими отличными драйверскими качествами и надежностью, стал культовым благодаря фильмам «Форсаж» и безусловно стоил того, чтобы принять за него удары стихии. Но даже людей, далеких от автоспорта, трогательная сцена не может оставить равнодушными. Парень своим телом прикрывает незащищенные картоном участки кузова, пытается удержать разлетающиеся под порывами ветра картонки и заботливо смахивает с капота градины. Видео набрало более 70 тысяч лайков и почти две тысячи восторженных комментариев.
@jakemcgloin When life doesn’t throw you lemons
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