Парень ждал 14 лет, чтобы купить раритетный автомобиль
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Прошло почти 14 лет, и однажды Саймонс получил письмо с предложением купить тот самый Pontiac. Оказалось, что прежний владелец автомобиля Дин Росс-старший умер в возрасте 97 лет. Но все последние годы он бережно хранил записку, оставленную Саймонсом. Сын и внук Росса нашли записку и связались с ним. На одометре автомобиля значится 170 тысяч километров, но за машиной тщательно следили, и она находится в идеальном состоянии.
Как рассказал журналистам Motor1 новый счастливый владелец, его любовь к «Понтиакам» началась еще в раннем детстве. В 1992 году дед купил совершенно новый Pontiac Bonneville SSEi. Когда Джону исполнилось 16 лет, он получил ее в подарок в качестве первого автомобиля.
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