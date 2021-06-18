Париж войдет в тройку европейских столиц с самой высокой платой за парковку
С 1 августа 2021 года стоимость парковки в центре Парижа составит €6 (516 руб.) за час и плюс €2 (172 руб.) к базовой цене в час пик. Для сравнения, в центре Москвы с 8:00 до 21:00 стоимость парковки составляет 380 рублей, а с 21:00 до 8:00 включая воскресенье 200 рублей. В центре Санкт-Петербурга припарковаться гораздо дешевле. Плата за пользование зоной платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга взимается ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. Владельцы автомобилей категория В должны платить по 60 рублей за час.
В периферийных районах Парижа плата за парковку составит €4 (344 руб.) и плюс €1,4 (₽120 руб.) в час пик. В спальных районах Москвы стоимость парковки колеблется от 40 до 60 рублей в час, а в Санкт-Петербурге на окраине города парковаться можно бесплатно.
После увеличения тарифов Париж войдет в тройку европейских столиц с самой высокой платой за парковку. Сейчас в лидерах Лондон (€9 в час), Амстердам (€7,5) Ещё в первой семерке Брюссель, Мадрид, Берлин (€3), Женева (€2,5 в час) и Рим (€1,2 в час), пишет Дептранс Москвы.
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