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1 апреля 2020, 08:35

Парижский международный автосалон частично отменен

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Фото: Decisionatelier.com
Организаторы популярного европейского места для демонстрации новых машин и технологий отменили показ новинок, ранее запланированный с 1 по 11 октября 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Парижский международный автосалон частично отменен

Фото: Test-drive.asia

Смена формата

«В связи с нынешним развитием событий не представляется возможным организовать мотор-шоу в привычном формате», - заявили французы.

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При этом будут традиционное автошоу планируется трансформировать в некий фестиваль Paris Motion. По задумке авторов идеи, это поможет ему стать ближе к широкой публике. Наряду с этим ряд разделов фестиваля будет ориентирован на представителей деловых кругов.

Куда "еще ближе к широкой публике" - не совсем понятно, потому как экспозиции Парижского мотор-шоу в дни его работы посещало свыше миллиона человек.

Не исключено, что в новом формате выставки/фестиваля акцент будет сделан на экспресс тест-драйвы для всех желающих, анимационные зоны для детей, мастер-классы, лектории и разного рода демонстрации технических возможностей новинок. Плюс дань автомобильной электромоде и автономной технике, без этого сегодня никуда. 

Коронавирус покосил традиционные площадки

Напомним, что подобная участь в этом году уже не миновала North American International Auto Show в американском Детройте, сроки проведения которого пришлось перенести на другие даты. А вот Женевский автомобильный салон, который должен был состояться в начале марта с.г., и вовсе отменен.

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Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA) выбрала новый город, который примет международный автомобильный ...
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Еще до нашествия коронавируса традиционные автосалоны теряли свою привлекательность, так как автопроизводители все чаще пропускали события, ссылаясь на высокую стоимость экспо-площадей и отсутствие желаемого маркетингового эффекта.

Ох, как давно все началось

Напомним, что красочное действо под названием Парижский автосалон (Mondial de l'Auto) имеет давнюю историю. Считается, что самое первое в мире автомобильное шоу было проведено в 1898 году в саду Тюильри по инициативе пионера французского автопрома - маркиза Альбера де Диона.

Идея проводить Парижский автосалон раз в 2 года - это прямое копирование идеи Франкфуртского мотор-шоу. Произошло это в 1976 году. Еще раз уточним, что в следующем году Франкфуртский автосалон должен будет пройти на другой площадке и в другом городе - Мюнхене.


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Отзывы по теме
какого производителя плёнки выбрать?
Скоро привезут мой Мерседес-Бенц А класса и надо бы сразу в детейлинг центр отдавать тачку, чтобы броню наклеили, только вот какого производителя плёнки выбрать? Конечно полиуретан выберу, но бренд не знаю. Есть мысли у кого по этому поводу?
zemlinov70
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Борис
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Парижский международный автосалон частично отменен
Смена формата«В связи с нынешним развитием событий не представляется возможным организовать мотор-шоу в привычном формате», - заявили французы.{{material_129115}} При этом будут традиционное автошоу планируется трансформировать в некий фестиваль Paris Motion. По задумке авторов идеи, это поможет ему стать ближе к широкой публике. Наряду с этим ряд разделов фестиваля будет ориентирован на представителей деловых кругов.Куда "еще ближе к широкой публике" - не совсем понятно, потому как экспозиции Парижского мотор-шоу в дни его работы посещало свыше миллиона человек. Не исключено, что в новом формате выставки/фестиваля акцент будет сделан на экспресс тест-драйвы для всех желающих, анимационные зоны для детей, мастер-классы, лектории и разного рода демонстрации технических возможностей новинок. Плюс дань автомобильной электромоде и автономной технике, без этого сегодня никуда.  Коронавирус покосил традиционные площадки Напомним, что подобная участь в этом году уже не миновала North American International Auto Show в американском Детройте, сроки проведения которого пришлось перенести на другие даты. А вот Женевский автомобильный салон, который должен был состояться в начале марта с.г., и вовсе отменен.{{material_129169}} Еще до нашествия коронавируса традиционные автосалоны теряли свою привлекательность, так как автопроизводители все чаще пропускали события, ссылаясь на высокую стоимость экспо-площадей и отсутствие желаемого маркетингового эффекта.Ох, как давно все началось Напомним, что красочное действо под названием Парижский автосалон (Mondial de l'Auto) имеет давнюю историю. Считается, что самое первое в мире автомобильное шоу было проведено в 1898 году в саду Тюильри по инициативе пионера французского автопрома - маркиза Альбера де Диона.Идея проводить Парижский автосалон раз в 2 года - это прямое копирование идеи Франкфуртского мотор-шоу. Произошло это в 1976 году. Еще раз уточним, что в следующем году Франкфуртский автосалон должен будет пройти на другой площадке и в другом городе - Мюнхене.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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