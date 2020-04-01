Парижский международный автосалон частично отменен
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Фото: Test-drive.asia
Смена формата
«В связи с нынешним развитием событий не представляется возможным организовать мотор-шоу в привычном формате», - заявили французы.
Куда "еще ближе к широкой публике" - не совсем понятно, потому как экспозиции Парижского мотор-шоу в дни его работы посещало свыше миллиона человек.
Не исключено, что в новом формате выставки/фестиваля акцент будет сделан на экспресс тест-драйвы для всех желающих, анимационные зоны для детей, мастер-классы, лектории и разного рода демонстрации технических возможностей новинок. Плюс дань автомобильной электромоде и автономной технике, без этого сегодня никуда.
Коронавирус покосил традиционные площадки
Напомним, что подобная участь в этом году уже не миновала North American International Auto Show в американском Детройте, сроки проведения которого пришлось перенести на другие даты. А вот Женевский автомобильный салон, который должен был состояться в начале марта с.г., и вовсе отменен.
Ох, как давно все началось
Напомним, что красочное действо под названием Парижский автосалон (Mondial de l'Auto) имеет давнюю историю. Считается, что самое первое в мире автомобильное шоу было проведено в 1898 году в саду Тюильри по инициативе пионера французского автопрома - маркиза Альбера де Диона.
Идея проводить Парижский автосалон раз в 2 года - это прямое копирование идеи Франкфуртского мотор-шоу. Произошло это в 1976 году. Еще раз уточним, что в следующем году Франкфуртский автосалон должен будет пройти на другой площадке и в другом городе - Мюнхене.
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