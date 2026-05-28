1,1 миллиона за парковку: как москвичка «развела» соцсети

28 мая 2026, 09:13
Паркомат в Москве потребовал более миллиона рублей за стоянку: что произошло
Паркомат в Москве потребовал более миллиона рублей за стоянку: что произошло
В столице обсуждают случай, когда обычная парковка обернулась неожиданным счетом на миллион рублей. Почему такие ситуации случаются не впервые, как избежать огромных штрафов и что делать, если паркомат требует баснословную сумму - объясняем на реальных примерах. Мало кто знает, что даже простая ошибка может привести к долгам.
История с московской подземной парковкой, где девушке предъявили счет на более чем 1,1 миллиона рублей, вызвала бурную реакцию среди автомобилистов. Для жителей мегаполиса это не просто курьез - подобные ситуации могут коснуться каждого, кто пользуется платными стоянками в торговых центрах или у вокзалов. Вопрос не только в сумме, но и в том, как быстро обычная парковка может превратиться в финансовую ловушку.
Как сообщает «Российская Газета», видео с паркоматом, на экране которого высветилась астрономическая сумма, быстро разошлось по соцсетям. Девушка утверждала, что оставила машину на парковке ТЦ «Смоленский пассаж» на 155 дней, а когда пришла забирать авто, автомат потребовал оплатить более миллиона рублей. В комментариях пользователи разделились: одни советовали оставить машину, другие возмущались несправедливостью тарифов. Однако позже выяснилось, что ситуация оказалась розыгрышем - автор видео призналась, что с машиной все в порядке, а ролик был снят ради внимания к ее соцсетям.
Тем не менее, даже если этот случай оказался фейком, подобные истории в Москве уже случались. Например, в 2019 году жительница столицы накопила долг почти в полмиллиона рублей из-за аннулированного резидентного разрешения и штрафов за неоплаченную парковку. Бывали и другие случаи, когда водители ошибочно считали, что оплатили стоянку, а на деле получали уведомления о долгах на сотни тысяч рублей. В таких ситуациях городские службы иногда идут навстречу и могут отменить часть штрафов, если ошибка подтверждается.
Парковки в торговых центрах, у аэропортов и вокзалов вправе устанавливать собственные тарифы. Например, в «Смоленском пассаже» час стоянки стоит 300 рублей, а в ЦУМе - до 1200 рублей за час в выходные. За сутки сумма может достигать 15 тысяч рублей. Юристы отмечают, что оспорить крупный счет за парковку возможно, но только если правила и тарифы были доведены до клиента ненадлежащим образом. Если же вся информация размещена корректно, шансы на снижение суммы минимальны. Важно помнить, что QR-код с правилами на въезде не всегда считается достаточным способом информирования, и суды учитывают этот нюанс при рассмотрении споров.
Водителям стоит внимательно изучать условия парковки заранее, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Эксперты советуют сохранять чеки и фото с места стоянки, а при возникновении спорных ситуаций обращаться в Роспотребнадзор или суд. Кстати, неожиданные проблемы с автомобилями случаются не только из-за парковки: недавно мы рассказывали о массовых отзывах машин из-за, казалось бы, мелких недочетов - подробнее об этом можно узнать в материале о странных причинах сервисных кампаний у автопроизводителей.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: в Москве действует более 1000 платных парковок, и тарифы на них могут отличаться в разы. Неоплаченная стоянка быстро приводит к начислению штрафов, а их сумма может расти лавинообразно. Закон позволяет оспаривать несправедливые начисления, но для этого нужны доказательства и знание своих прав. Внимательность и соблюдение правил - лучший способ избежать неприятных сюрпризов и сохранить свои деньги.
Похожие материалы
-
28.05.2026, 09:01
Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей
Минтранс вынес на обсуждение законопроект, который может изменить привычные правила парковки. Водителям обещают больше гибкости и меньше бюрократии. Какие перемены ждут автомобилистов, что изменится в оплате и как это повлияет на движение - разбираемся, почему нововведение важно именно сейчас.Читать далее
-
28.05.2026, 08:39
Когда стоит вернуть новую машину дилеру: главные причины и риски для водителей
Покупка нового автомобиля не всегда гарантирует отсутствие проблем. Иногда дефекты проявляются уже в первые дни, и тогда важно быстро принять решение: ремонтировать или требовать возврата. Эксперты объяснили, в каких случаях возврат - единственный разумный выход, и какие нюансы стоит учесть, чтобы не потерять деньги и время. Мало кто знает, что даже незначительная неисправность может стать поводом для возврата, если действовать правильно.Читать далее
-
28.05.2026, 08:02
Какие детские кресла реально спасают жизни малышей при авариях на дорогах
Родители часто недооценивают важность правильного автокресла для малышей. Новые краш-тесты показали: сиденья, установленные против хода движения, значительно уменьшают риск тяжелых травм при лобовых столкновениях. Какие нюансы стоит учесть при выборе и установке, почему не все кресла одинаково безопасны и что советуют эксперты - разбираемся, как не ошибиться с покупкой и защитить ребенка в любой поездке.Читать далее
-
28.05.2026, 05:22
Жизнь в автодоме в Москве: инфраструктура, расходы и зимние испытания
Переезд в автодом в мегаполисе - не только романтика, но и ежедневные вызовы. Как устроить быт, выбрать стоянку и не замерзнуть? Разбираемся, что важно знать тем, кто решился на такой образ жизни в условиях российского климата.Читать далее
-
27.05.2026, 23:18
Почему мотоциклистам стоит отказаться от шорт даже в жару
Многие мотоциклисты игнорируют защитную одежду летом. Это может привести к тяжелым травмам. Эксперты советуют пересмотреть подход к экипировке. Безопасность важнее комфорта.Читать далее
-
27.05.2026, 23:04
Как сохранить вариатор в отличном состоянии: советы по уходу и выбору жидкости
Узнайте, как правильно ухаживать за вариатором. Эксперты делятся важными советами. Подбор жидкости влияет на срок службы. Следуйте рекомендациям для надежной работы.Читать далее
-
27.05.2026, 19:33
Почему рация в автомобиле до сих пор актуальна: реальные преимущества для водителей
Автомобильные рации не теряют популярности даже в эпоху мобильных телефонов. Для многих водителей это не просто способ общения, а инструмент, который помогает получать важную информацию на дороге и быстро реагировать на неожиданные ситуации.Читать далее
-
27.05.2026, 19:11
Почему советские комбайны красили шины в белый: забытая технология защиты от солнца
В СССР белые шины на комбайнах были не причудой, а вынужденной мерой против жары и ультрафиолета. Сегодня эксперты объясняют, как простая известь спасала резину и почему современные методы защиты колес не всегда справляются с агрессивной средой.Читать далее
-
27.05.2026, 19:04
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак и цена как у обычного купе
РЖД внедрили вагон с одноместными купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: теперь можно путешествовать ночью в уединении, не переплачивая за люкс. В стоимость входят завтрак, сервис и личное пространство - решение для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.Читать далее
-
27.05.2026, 15:11
С 1 июня 2026 года ГАИ начнет штрафовать за отсутствие европротокола
Водителей ждут новые проверки на дорогах. ГАИ ужесточает требования к оснащению авто. Проверьте, все ли у вас в порядке. Неожиданные штрафы могут застать врасплох.Читать далее
Похожие материалы
-
28.05.2026, 09:01
Минтранс предложил постоплату парковок и новые правила для водителей
Минтранс вынес на обсуждение законопроект, который может изменить привычные правила парковки. Водителям обещают больше гибкости и меньше бюрократии. Какие перемены ждут автомобилистов, что изменится в оплате и как это повлияет на движение - разбираемся, почему нововведение важно именно сейчас.Читать далее
-
28.05.2026, 08:39
Когда стоит вернуть новую машину дилеру: главные причины и риски для водителей
Покупка нового автомобиля не всегда гарантирует отсутствие проблем. Иногда дефекты проявляются уже в первые дни, и тогда важно быстро принять решение: ремонтировать или требовать возврата. Эксперты объяснили, в каких случаях возврат - единственный разумный выход, и какие нюансы стоит учесть, чтобы не потерять деньги и время. Мало кто знает, что даже незначительная неисправность может стать поводом для возврата, если действовать правильно.Читать далее
-
28.05.2026, 08:02
Какие детские кресла реально спасают жизни малышей при авариях на дорогах
Родители часто недооценивают важность правильного автокресла для малышей. Новые краш-тесты показали: сиденья, установленные против хода движения, значительно уменьшают риск тяжелых травм при лобовых столкновениях. Какие нюансы стоит учесть при выборе и установке, почему не все кресла одинаково безопасны и что советуют эксперты - разбираемся, как не ошибиться с покупкой и защитить ребенка в любой поездке.Читать далее
-
28.05.2026, 05:22
Жизнь в автодоме в Москве: инфраструктура, расходы и зимние испытания
Переезд в автодом в мегаполисе - не только романтика, но и ежедневные вызовы. Как устроить быт, выбрать стоянку и не замерзнуть? Разбираемся, что важно знать тем, кто решился на такой образ жизни в условиях российского климата.Читать далее
-
27.05.2026, 23:18
Почему мотоциклистам стоит отказаться от шорт даже в жару
Многие мотоциклисты игнорируют защитную одежду летом. Это может привести к тяжелым травмам. Эксперты советуют пересмотреть подход к экипировке. Безопасность важнее комфорта.Читать далее
-
27.05.2026, 23:04
Как сохранить вариатор в отличном состоянии: советы по уходу и выбору жидкости
Узнайте, как правильно ухаживать за вариатором. Эксперты делятся важными советами. Подбор жидкости влияет на срок службы. Следуйте рекомендациям для надежной работы.Читать далее
-
27.05.2026, 19:33
Почему рация в автомобиле до сих пор актуальна: реальные преимущества для водителей
Автомобильные рации не теряют популярности даже в эпоху мобильных телефонов. Для многих водителей это не просто способ общения, а инструмент, который помогает получать важную информацию на дороге и быстро реагировать на неожиданные ситуации.Читать далее
-
27.05.2026, 19:11
Почему советские комбайны красили шины в белый: забытая технология защиты от солнца
В СССР белые шины на комбайнах были не причудой, а вынужденной мерой против жары и ультрафиолета. Сегодня эксперты объясняют, как простая известь спасала резину и почему современные методы защиты колес не всегда справляются с агрессивной средой.Читать далее
-
27.05.2026, 19:04
Новый вагон РЖД с одноместными купе: комфорт, завтрак и цена как у обычного купе
РЖД внедрили вагон с одноместными купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: теперь можно путешествовать ночью в уединении, не переплачивая за люкс. В стоимость входят завтрак, сервис и личное пространство - решение для тех, кто ценит комфорт и спокойствие.Читать далее
-
27.05.2026, 15:11
С 1 июня 2026 года ГАИ начнет штрафовать за отсутствие европротокола
Водителей ждут новые проверки на дорогах. ГАИ ужесточает требования к оснащению авто. Проверьте, все ли у вас в порядке. Неожиданные штрафы могут застать врасплох.Читать далее