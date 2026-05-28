1,1 миллиона за парковку: как москвичка «развела» соцсети

Паркомат в Москве потребовал более миллиона рублей за стоянку: что произошло

В столице обсуждают случай, когда обычная парковка обернулась неожиданным счетом на миллион рублей. Почему такие ситуации случаются не впервые, как избежать огромных штрафов и что делать, если паркомат требует баснословную сумму - объясняем на реальных примерах. Мало кто знает, что даже простая ошибка может привести к долгам.

История с московской подземной парковкой, где девушке предъявили счет на более чем 1,1 миллиона рублей, вызвала бурную реакцию среди автомобилистов. Для жителей мегаполиса это не просто курьез - подобные ситуации могут коснуться каждого, кто пользуется платными стоянками в торговых центрах или у вокзалов. Вопрос не только в сумме, но и в том, как быстро обычная парковка может превратиться в финансовую ловушку.

Как сообщает «Российская Газета», видео с паркоматом, на экране которого высветилась астрономическая сумма, быстро разошлось по соцсетям. Девушка утверждала, что оставила машину на парковке ТЦ «Смоленский пассаж» на 155 дней, а когда пришла забирать авто, автомат потребовал оплатить более миллиона рублей. В комментариях пользователи разделились: одни советовали оставить машину, другие возмущались несправедливостью тарифов. Однако позже выяснилось, что ситуация оказалась розыгрышем - автор видео призналась, что с машиной все в порядке, а ролик был снят ради внимания к ее соцсетям.

Тем не менее, даже если этот случай оказался фейком, подобные истории в Москве уже случались. Например, в 2019 году жительница столицы накопила долг почти в полмиллиона рублей из-за аннулированного резидентного разрешения и штрафов за неоплаченную парковку. Бывали и другие случаи, когда водители ошибочно считали, что оплатили стоянку, а на деле получали уведомления о долгах на сотни тысяч рублей. В таких ситуациях городские службы иногда идут навстречу и могут отменить часть штрафов, если ошибка подтверждается.

Парковки в торговых центрах, у аэропортов и вокзалов вправе устанавливать собственные тарифы. Например, в «Смоленском пассаже» час стоянки стоит 300 рублей, а в ЦУМе - до 1200 рублей за час в выходные. За сутки сумма может достигать 15 тысяч рублей. Юристы отмечают, что оспорить крупный счет за парковку возможно, но только если правила и тарифы были доведены до клиента ненадлежащим образом. Если же вся информация размещена корректно, шансы на снижение суммы минимальны. Важно помнить, что QR-код с правилами на въезде не всегда считается достаточным способом информирования, и суды учитывают этот нюанс при рассмотрении споров.

Водителям стоит внимательно изучать условия парковки заранее, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Эксперты советуют сохранять чеки и фото с места стоянки, а при возникновении спорных ситуаций обращаться в Роспотребнадзор или суд.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: в Москве действует более 1000 платных парковок, и тарифы на них могут отличаться в разы. Неоплаченная стоянка быстро приводит к начислению штрафов, а их сумма может расти лавинообразно. Закон позволяет оспаривать несправедливые начисления, но для этого нужны доказательства и знание своих прав. Внимательность и соблюдение правил - лучший способ избежать неприятных сюрпризов и сохранить свои деньги.