На каком расстоянии от рек и озер разрешена парковка по новым правилам - ответ инспектора ГИБДД

Парковка у водоемов: где заканчивается разрешенная зона и начинаются штрафы

Водители все чаще сталкиваются с неожиданными штрафами за парковку у водоемов. Новые требования к водоохранным зонам и неочевидные границы создают риски даже для опытных автомобилистов. Разбираемся, как избежать проблем.

Водители все чаще сталкиваются с неожиданными штрафами за парковку у водоемов. Новые требования к водоохранным зонам и неочевидные границы создают риски даже для опытных автомобилистов. Разбираемся, как избежать проблем.

Парковка рядом с водоемами давно стала головной болью для многих автомобилистов. Несмотря на разъяснения Верховного суда, ситуация не упростилась: штрафы продолжают приходить, а правила остаются запутанными.

Причина — водоохранные зоны, которые окружают реки, озера и моря. Их ширина может варьироваться от 50 метров у небольших водоемов до 500 метров у морских побережий. В этих пределах запрещено оставлять машину вне дорог и специально оборудованных площадок с твердым покрытием.

Главная сложность — отсутствие четких обозначений границ водоохранных зон на местности. Знаки встречаются редко, а инспекторы ориентируются на официальные карты, которые недоступны обычному водителю. Даже если водитель не видит никаких предупреждений, это не освобождает его от ответственности. В результате поездка на природу может обернуться неприятным сюрпризом в виде штрафа.

Еще один спорный момент — определение «твердого покрытия». Асфальт вопросов не вызывает, а вот щебенка или укатанный грунт часто становятся предметом споров между водителями и инспекторами. Для физических лиц штрафы составляют несколько тысяч рублей, а для юридических — суммы могут быть значительно выше.

Самый надежный способ избежать проблем — парковаться только на оборудованных площадках или на дорогах общего пользования. Если есть сомнения, лучше оставить машину подальше от воды и пройтись пешком. Важно помнить: даже если место кажется разрешенным, по документам оно может относиться к водоохранной зоне. Для российских водителей это особенно актуально в сезон отдыха на природе, когда желание подъехать ближе к воде может обернуться серьезными финансовыми потерями. Внимательность и осторожность — главные союзники автомобилиста в таких ситуациях.

Оспорить штраф возможно, если, например, отсутствовали знаки или границы зоны невозможно было определить. Однако рассчитывать на успех заранее не стоит: практика показывает, что суды не всегда встают на сторону водителей. В похожих ситуациях, связанных с трактовкой ПДД и действиями инспекторов, суды иногда отменяют штрафы, как это было с требованиями к аптечке и огнетушителю, — подробнее об этом можно узнать в материале о последних судебных решениях по спорным штрафам.