Бесплатная парковка в столице: все нюансы новогодних каникул — что важно знать

Парковка в Москве на Новый год: когда и где можно оставить авто бесплатно

В Москве изменится режим работы парковок на новогодние праздники. Не все зоны будут бесплатными. Некоторые улицы сохранят плату даже в январе. Узнайте, как избежать штрафа и где оставить машину без оплаты.

В Москве изменится режим работы парковок на новогодние праздники. Не все зоны будут бесплатными. Некоторые улицы сохранят плату даже в январе. Узнайте, как избежать штрафа и где оставить машину без оплаты.

В столице в период новогодних каникул с 31 декабря по 10 января автомобилисты смогут воспользоваться бесплатной парковкой практически на всех городских улицах. Исключение составят только те парковочные зоны, где установлены шлагбаумы - там привычные тарифы сохранятся. Об этом стало известно по информации Autonews.

С 11 января парковочные пространства перейдут на режим оплаты по воскресным тарифам. Однако и здесь есть свои нюансы: на ряде центральных улиц, где действуют повышенные ставки - 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах с динамическим ценообразованием, бесплатная стоянка не предусмотрена. В этих местах оплата останется обязательной даже в праздничные дни.

Платные парковки появились в Москве более десяти лет назад и с тех пор охватили практически все районы города, включая некоторые пригороды. Они обозначаются специальными дорожными знаками и информационными щитами, где указывается номер парковки, действующий тариф и правила оплаты. Минимальная стоимость часа составляет 40 рублей, но чем ближе к центру, тем выше цена - до 200 рублей, а на отдельных улицах и до 600 рублей за час. В некоторых точках с динамическим тарифом стоимость может достигать 800 рублей.

Штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тысяч рублей. Причем оплатить его со скидкой, как это возможно по другим административным нарушениям, не получится. Важно помнить, что оплата парковки должна быть произведена в течение пяти минут после остановки автомобиля, а покинуть место необходимо также в течение пяти минут после завершения оплаченной сессии.

Существует несколько способов внести оплату: через СМС, звонок, мобильное приложение «Парковки России» или паркомат. В приложении можно не только оплатить стоянку, но и исправить ошибочно введенные данные - правда, не более трех раз в месяц для завершенных парковок.

Для некоторых категорий водителей предусмотрены льготы. Жители с резидентным разрешением, многодетные семьи, инвалиды, владельцы электромобилей и мотоциклов могут рассчитывать на бесплатную парковку в определенных зонах. Кроме того, на перехватывающих парковках при пересадке на метро или МЦК стоянка также не оплачивается. В выходные и праздничные дни большинство улиц города становятся бесплатными для всех.

Власти отмечают, что введение платных парковок позволило повысить скорость движения транспорта на 12%, снизить количество нарушений правил парковки на 64% и уменьшить поток личных автомобилей в центр города на четверть. Оборачиваемость машиномест выросла в 4,5 раза, что сделало поиск свободного места заметно проще.

Подробную информацию о действующих тарифах, способах оплаты, штрафах и льготах можно найти на официальном сайте московского паркинга или в мобильном приложении. Важно заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов и штрафов в праздничные дни.