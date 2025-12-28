Бесплатная парковка в столице: все нюансы новогодних каникул — что важно знать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 декабря 2025, 11:11

Парковка в Москве на Новый год: когда и где можно оставить авто бесплатно

Парковка в Москве на Новый год: когда и где можно оставить авто бесплатно

Бесплатная парковка в столице: все нюансы новогодних каникул — что важно знать

Парковка в Москве на Новый год: когда и где можно оставить авто бесплатно

В Москве изменится режим работы парковок на новогодние праздники. Не все зоны будут бесплатными. Некоторые улицы сохранят плату даже в январе. Узнайте, как избежать штрафа и где оставить машину без оплаты.

В Москве изменится режим работы парковок на новогодние праздники. Не все зоны будут бесплатными. Некоторые улицы сохранят плату даже в январе. Узнайте, как избежать штрафа и где оставить машину без оплаты.

В столице в период новогодних каникул с 31 декабря по 10 января автомобилисты смогут воспользоваться бесплатной парковкой практически на всех городских улицах. Исключение составят только те парковочные зоны, где установлены шлагбаумы - там привычные тарифы сохранятся. Об этом стало известно по информации Autonews.

С 11 января парковочные пространства перейдут на режим оплаты по воскресным тарифам. Однако и здесь есть свои нюансы: на ряде центральных улиц, где действуют повышенные ставки - 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах с динамическим ценообразованием, бесплатная стоянка не предусмотрена. В этих местах оплата останется обязательной даже в праздничные дни.

Платные парковки появились в Москве более десяти лет назад и с тех пор охватили практически все районы города, включая некоторые пригороды. Они обозначаются специальными дорожными знаками и информационными щитами, где указывается номер парковки, действующий тариф и правила оплаты. Минимальная стоимость часа составляет 40 рублей, но чем ближе к центру, тем выше цена - до 200 рублей, а на отдельных улицах и до 600 рублей за час. В некоторых точках с динамическим тарифом стоимость может достигать 800 рублей.

Штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тысяч рублей. Причем оплатить его со скидкой, как это возможно по другим административным нарушениям, не получится. Важно помнить, что оплата парковки должна быть произведена в течение пяти минут после остановки автомобиля, а покинуть место необходимо также в течение пяти минут после завершения оплаченной сессии.

Существует несколько способов внести оплату: через СМС, звонок, мобильное приложение «Парковки России» или паркомат. В приложении можно не только оплатить стоянку, но и исправить ошибочно введенные данные - правда, не более трех раз в месяц для завершенных парковок.

Для некоторых категорий водителей предусмотрены льготы. Жители с резидентным разрешением, многодетные семьи, инвалиды, владельцы электромобилей и мотоциклов могут рассчитывать на бесплатную парковку в определенных зонах. Кроме того, на перехватывающих парковках при пересадке на метро или МЦК стоянка также не оплачивается. В выходные и праздничные дни большинство улиц города становятся бесплатными для всех.

Власти отмечают, что введение платных парковок позволило повысить скорость движения транспорта на 12%, снизить количество нарушений правил парковки на 64% и уменьшить поток личных автомобилей в центр города на четверть. Оборачиваемость машиномест выросла в 4,5 раза, что сделало поиск свободного места заметно проще.

Подробную информацию о действующих тарифах, способах оплаты, штрафах и льготах можно найти на официальном сайте московского паркинга или в мобильном приложении. Важно заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов и штрафов в праздничные дни.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Белгород Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться