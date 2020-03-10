Парковка в стиле «как мне удобно», или «Газон там, где растет трава, а тут грязь»
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Понятно, что парковаться внутри дворовых кварталов – задача не из простых. Чуть задержался на работе, приехал к подъезду, а там, что называется, битком. Вот и ставишь машину на сугроб, дескать, все равно газон не видно, а по весне, может, и облагородят.
«Скоты, - негодует в комментарии к данному снимку, что был опубликован в соцсетях, Анна Ипполитова. - Раскатают газон, а потом вопят: «где газон»? Газон там, где растет трава, а тут грязь! Сами же методично уничтожают эту траву, разводят грязь и потом не могут отличить газон от грязи»...
Чтобы защитить зеленые территории, возле некоторых домов устанавливают маленькие заборчики или ограждения. Но и это, как показывает практика, не всегда спасает. «У нас возле дома стоял металлический столб, но кто-то его свалил, - пишет Елена Слюсарева. - Я подумала, что не случайно»...
Мы каждую весну публикуем подобные снимки, желая привлечь внимание к проблеме хаотичной парковки, но все это как-то слабо отзывается в душах моторизованных горожан. А ведь, поди, на кухнях эти горе-водители страстно осуждают других, заприметив, что где-то творится похожее. Получается, бревна в своем глазе по-прежнему не видим?..
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