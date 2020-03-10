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10 марта 2020, 15:22

Парковка в стиле «как мне удобно», или «Газон там, где растет трава, а тут грязь»

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Фото пользователя 110km.ru
Картина, согласитесь, вполне стандартная для данного времени года. Правда, детали обнажаются, как правило, в результате мартовского таяния снега, когда все мы дружно обнаруживаем свои же, пардон, «грехи».

Понятно, что парковаться внутри дворовых кварталов – задача не из простых. Чуть задержался на работе, приехал к подъезду, а там, что называется, битком. Вот и ставишь машину на сугроб, дескать, все равно газон не видно, а по весне, может, и облагородят.

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Но тут же, на фотографии, совсем другое дело. Снега, извините, в наших европейских широтах не было всю зиму, значит, кто-то из соседей осознанно заезжал за пределы позволенного. И как назвать такого «героя»?

«Скоты, - негодует в комментарии к данному снимку, что был опубликован в соцсетях, Анна Ипполитова. - Раскатают газон, а потом вопят: «где газон»? Газон там, где растет трава, а тут грязь! Сами же методично уничтожают эту траву, разводят грязь и потом не могут отличить газон от грязи»...

Чтобы защитить зеленые территории, возле некоторых домов устанавливают маленькие заборчики или ограждения. Но и это, как показывает практика, не всегда спасает. «У нас возле дома стоял металлический столб, но кто-то его свалил, - пишет Елена Слюсарева. -  Я подумала, что не случайно»...

Мы каждую весну публикуем подобные снимки, желая привлечь внимание к проблеме хаотичной парковки, но все это как-то слабо отзывается в душах моторизованных горожан. А ведь, поди, на кухнях эти горе-водители страстно осуждают других, заприметив, что где-то творится похожее. Получается, бревна в своем глазе по-прежнему не видим?..


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Парковка в стиле «как мне удобно», или «Газон там, где растет трава, а тут грязь»
Понятно, что парковаться внутри дворовых кварталов – задача не из простых. Чуть задержался на работе, приехал к подъезду, а там, что называется, битком. Вот и ставишь машину на сугроб, дескать, все равно газон не видно, а по весне, может, и облагородят.{{material_128188}} Но тут же, на фотографии, совсем другое дело. Снега, извините, в наших европейских широтах не было всю зиму, значит, кто-то из соседей осознанно заезжал за пределы позволенного. И как назвать такого «героя»?«Скоты, - негодует в комментарии к данному снимку, что был опубликован в соцсетях, Анна Ипполитова. - Раскатают газон, а потом вопят: «где газон»? Газон там, где растет трава, а тут грязь! Сами же методично уничтожают эту траву, разводят грязь и потом не могут отличить газон от грязи»...Чтобы защитить зеленые территории, возле некоторых домов устанавливают маленькие заборчики или ограждения. Но и это, как показывает практика, не всегда спасает. «У нас возле дома стоял металлический столб, но кто-то его свалил, - пишет Елена Слюсарева. -  Я подумала, что не случайно»...Мы каждую весну публикуем подобные снимки, желая привлечь внимание к проблеме хаотичной парковки, но все это как-то слабо отзывается в душах моторизованных горожан. А ведь, поди, на кухнях эти горе-водители страстно осуждают других, заприметив, что где-то творится похожее. Получается, бревна в своем глазе по-прежнему не видим?..
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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