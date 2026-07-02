Можно ли «застолбить» себе место на парковке - юрист дал четкое разъяснение

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 июля 2026, 20:35

Парковка во дворе: чем грозит самовольное занятие места и как избежать штрафа

Парковка во дворе: чем грозит самовольное занятие места и как избежать штрафа

Можно ли «застолбить» себе место на парковке - юрист дал четкое разъяснение

Парковка во дворе: чем грозит самовольное занятие места и как избежать штрафа

Вопрос о том, можно ли закрепить за собой парковочное место во дворе, волнует многих автовладельцев. Сейчас особенно важно знать, какие риски и последствия влечет самовольная установка блоков и цепей, и как действовать по закону.

Вопрос о том, можно ли закрепить за собой парковочное место во дворе, волнует многих автовладельцев. Сейчас особенно важно знать, какие риски и последствия влечет самовольная установка блоков и цепей, и как действовать по закону.

Ситуация, когда утром возле машины появляется бетонный блок с самодельной надписью «место занято», знакома многим жителям российских городов. Несмотря на распространённость таких методов, юристы подчёркивают: самовольное занятие парковочного пространства во дворе — это прямое нарушение закона.

Дворовые территории многоквартирных домов считаются общей долевой собственностью жильцов. Это значит, что ни один из них не вправе единолично решать, кто и где может парковаться. Установка цепей, столбиков или самодельных знаков не только не защищает автомобиль, но и квалифицируется как самоуправство.

За подобные действия предусмотрена административная ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Размер штрафа может достигать 10 000 рублей, а если известна кадастровая стоимость участка — от 1 до 1,5 % этой суммы, но не менее 5000 рублей. В отдельных случаях, когда самовольные заграждения мешают проезду экстренных служб или вывозу мусора, дело может дойти до уголовной ответственности по статье 330 УК РФ. Здесь уже возможны штрафы до 80 000 рублей, арест до полугода или даже лишение свободы сроком до пяти лет.

Соседи, чьи права нарушены, имеют полное право обратиться в суд. Согласно статье 304 ГК РФ, любой собственник квартиры может потребовать демонтажа незаконных препятствий за счёт нарушителя. Если управляющая компания демонтирует блоки или цепи, все расходы также взыскиваются с того, кто их установил.

Единственный легальный способ закрепить за собой парковочное место — провести общее собрание жильцов. Для этого потребуется не менее двух третей голосов «за», согласованная с мэрией схема парковки и обязательство соблюдать общие правила. Однако даже после этого речь идёт лишь о праве пользования, а не о собственности: соседи могут отозвать это решение в любой момент.

Стоит помнить, что парковка во дворе — это не личная территория, а общее пространство. Самовольные заграждения не только не решают проблему, но и создают новые: от конфликтов с соседями до реальных штрафов и судебных разбирательств. Важно заранее изучить правила и действовать только в рамках закона, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сохранить добрососедские отношения.

В последние годы вопросы, связанные с парковкой и правами автовладельцев, становятся всё более актуальными. Например, в материале о рисках покупки автомобиля с обременением также подчеркивается важность юридической грамотности при владении транспортом.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Смоленск город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться