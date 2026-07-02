Можно ли «застолбить» себе место на парковке - юрист дал четкое разъяснение

2 июля 2026, 20:35
Парковка во дворе: чем грозит самовольное занятие места и как избежать штрафа
Парковка во дворе: чем грозит самовольное занятие места и как избежать штрафа
Вопрос о том, можно ли закрепить за собой парковочное место во дворе, волнует многих автовладельцев. Сейчас особенно важно знать, какие риски и последствия влечет самовольная установка блоков и цепей, и как действовать по закону.
Ситуация, когда утром возле машины появляется бетонный блок с самодельной надписью «место занято», знакома многим жителям российских городов. Несмотря на распространённость таких методов, юристы подчёркивают: самовольное занятие парковочного пространства во дворе — это прямое нарушение закона.
Дворовые территории многоквартирных домов считаются общей долевой собственностью жильцов. Это значит, что ни один из них не вправе единолично решать, кто и где может парковаться. Установка цепей, столбиков или самодельных знаков не только не защищает автомобиль, но и квалифицируется как самоуправство.
За подобные действия предусмотрена административная ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Размер штрафа может достигать 10 000 рублей, а если известна кадастровая стоимость участка — от 1 до 1,5 % этой суммы, но не менее 5000 рублей. В отдельных случаях, когда самовольные заграждения мешают проезду экстренных служб или вывозу мусора, дело может дойти до уголовной ответственности по статье 330 УК РФ. Здесь уже возможны штрафы до 80 000 рублей, арест до полугода или даже лишение свободы сроком до пяти лет.
Соседи, чьи права нарушены, имеют полное право обратиться в суд. Согласно статье 304 ГК РФ, любой собственник квартиры может потребовать демонтажа незаконных препятствий за счёт нарушителя. Если управляющая компания демонтирует блоки или цепи, все расходы также взыскиваются с того, кто их установил.
Единственный легальный способ закрепить за собой парковочное место — провести общее собрание жильцов. Для этого потребуется не менее двух третей голосов «за», согласованная с мэрией схема парковки и обязательство соблюдать общие правила. Однако даже после этого речь идёт лишь о праве пользования, а не о собственности: соседи могут отозвать это решение в любой момент.
Стоит помнить, что парковка во дворе — это не личная территория, а общее пространство. Самовольные заграждения не только не решают проблему, но и создают новые: от конфликтов с соседями до реальных штрафов и судебных разбирательств. Важно заранее изучить правила и действовать только в рамках закона, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сохранить добрососедские отношения.
В последние годы вопросы, связанные с парковкой и правами автовладельцев, становятся всё более актуальными. Например, в материале о рисках покупки автомобиля с обременением также подчеркивается важность юридической грамотности при владении транспортом.
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