Парковки для семейных. Как вам такая идея?
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Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Данную идею, исходя из опубликованных под заметкой фотографий, г-н Васильев подсмотрел , видимо, за рубежом. Там действительно парковок для семейных, понастроенных вплотную к входу/выходу в здания, чтобы дети не перебегали проезжую часть, немало и, судя по всему, в том есть толк. В этой связи г-н Васильев задает вопрос: «Как вам такая идея»?
Пользователи сети откликнулись, некоторые с юмором. Максим Гелунов: «Вообще, идея правильная, только у нас места для инвалидов полностью игнорируют, эти знаки тем более. Просто при изменении КоАП необходимо прописать жёсткую ответственность за нарушение этих знаков. Идея отличная! И семья нарисована нормальная, с мамой и папой». Денис Бахтин: «Идея хорошая, но сразу нужны штрафы». Темур Абдуллаев: «Если мне не изменяет память, то у нас в Челябинске была такая инициатива. Очень даже правильно».
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