Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 февраля 2020, 10:38

Парковки для семейных. Как вам такая идея?

  • 1532
  • 0
Фото: А. Васильев
Александр Васильев, член центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Убитые дороги», выступил с идеей организации на общественных территориях машиномест для семейных.
Парковки для семейных Как вам такая идея

Фото: А. Васильев

Парковки для семейных Как вам такая идея

Фото: А. Васильев

Парковки для семейных Как вам такая идея

Фото: А. Васильев

Парковки для семейных Как вам такая идея

Фото: А. Васильев

Парковки для семейных Как вам такая идея

Фото: А. Васильев

Парковки для семейных Как вам такая идея
Парковки для семейных Как вам такая идея
Парковки для семейных Как вам такая идея
Парковки для семейных Как вам такая идея
Парковки для семейных Как вам такая идея

Ранее мы писали
Бороться с парковкой на местах, предназначенных для машин инвалидов, все равно что пытаться победить «зеленого ...
Читать далее
На своей страничке в соцсетях депутат Госдумы пишет: «Президент в своем Послании говорил о долгосрочной поддержке семьи, решении трудностей этой семьи. Речь ведь не только о доходах семьи. Важно, чтобы забота о семье проявлялась и в мелочах. Например, около социальных объектов и других мест притяжения граждан необходимо оборудовать парковочные места для семей с детьми»?

Данную идею, исходя из опубликованных под заметкой фотографий, г-н Васильев подсмотрел , видимо, за рубежом. Там действительно парковок для семейных, понастроенных вплотную к входу/выходу в здания, чтобы дети не перебегали проезжую часть, немало и, судя по всему, в том есть толк. В этой связи г-н Васильев задает вопрос: «Как вам такая идея»?

Пользователи сети откликнулись, некоторые с юмором. Максим Гелунов: «Вообще, идея правильная, только у нас места для инвалидов полностью игнорируют, эти знаки тем более. Просто при изменении КоАП необходимо прописать жёсткую ответственность за нарушение этих знаков. Идея отличная! И семья нарисована нормальная, с мамой и папой». Денис Бахтин: «Идея хорошая, но сразу нужны штрафы». Темур Абдуллаев: «Если мне не изменяет память, то у нас в Челябинске была такая инициатива. Очень даже правильно».


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Karoq стоит своих денег?
Всем привет. Буквально вчера Шкода объявила о старте продаж нового Карок. Судя по данному калькулятору https:// karoq.club/ calc/ стоимость в максималке будет стоить почти 2 млн 200 тысяч. Как считаете, стоит он своих денег?
Владислав79
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
Рейтинг самых надежных авто старше 10 лет
Я считаю, что самые надежные и долговечные автомобили -это Тойота! У меня Тойота SUCCEED 2003 года и до сих пор все родное. Меняю только расходники.
валерий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Парковки для семейных. Как вам такая идея?
{{material_125479}} На своей страничке в соцсетях депутат Госдумы пишет: «Президент в своем Послании говорил о долгосрочной поддержке семьи, решении трудностей этой семьи. Речь ведь не только о доходах семьи. Важно, чтобы забота о семье проявлялась и в мелочах. Например, около социальных объектов и других мест притяжения граждан необходимо оборудовать парковочные места для семей с детьми»?Данную идею, исходя из опубликованных под заметкой фотографий, г-н Васильев подсмотрел , видимо, за рубежом. Там действительно парковок для семейных, понастроенных вплотную к входу/выходу в здания, чтобы дети не перебегали проезжую часть, немало и, судя по всему, в том есть толк. В этой связи г-н Васильев задает вопрос: «Как вам такая идея»?Пользователи сети откликнулись, некоторые с юмором. Максим Гелунов: «Вообще, идея правильная, только у нас места для инвалидов полностью игнорируют, эти знаки тем более. Просто при изменении КоАП необходимо прописать жёсткую ответственность за нарушение этих знаков. Идея отличная! И семья нарисована нормальная, с мамой и папой». Денис Бахтин: «Идея хорошая, но сразу нужны штрафы». Темур Абдуллаев: «Если мне не изменяет память, то у нас в Челябинске была такая инициатива. Очень даже правильно».
2020-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Тюмень Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться