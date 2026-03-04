Бесплатная парковка в Москве будет не везде и не для всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 13:09

С 8 по 9 марта столичные парковки сделают бесплатными

С 8 по 9 марта столичные парковки сделают бесплатными

Бесплатная парковка в Москве будет не везде и не для всех

С 8 по 9 марта столичные парковки сделают бесплатными

В столице снова меняются правила парковки: 8 и 9 марта большинство городских стоянок станут бесплатными, но есть важные исключения. Мэрия объяснила, где придется платить даже в праздничные дни. Какие зоны попали под новые условия, что изменилось с тарифами и почему это важно для водителей - разбираемся в деталях.

В столице снова меняются правила парковки: 8 и 9 марта большинство городских стоянок станут бесплатными, но есть важные исключения. Мэрия объяснила, где придется платить даже в праздничные дни. Какие зоны попали под новые условия, что изменилось с тарифами и почему это важно для водителей - разбираемся в деталях.

Водителей Москвы в начале марта ждет приятный сюрприз: в честь Международного женского дня большинство парковок станут бесплатными. Это решение особенно актуально для тех, кто планирует поездку в центр или деловые встречи в праздничные дни – экономия может стать весьма заметной, учитывая нынешние тарифы.

Как сообщает Autonews, 8 и 9 марта плата за стоянку не потребуется практически во всех зонах города. Исключение составляют только парковки, оборудованные шлагбаумами - они продолжают работать по обычным расценкам. Это касается и той части, где действуют самые высокие тарифы: 380, 450 и даже 600 рублей в час, а также зона с активным ценообразованием. Для автомобилистов это означает, что даже в самых дорогах регионах можно будет оставить машину бесплатно, если речь не идет о закрытых парковках.

Традиция делать парковку бесплатной на праздники появилась в Москве уже давно. Например, в январе водители не платили за стоянку с 31 декабря по 10 января, а совсем недавно - 23 февраля - власти также отменили оплату почти во всех зонах. Кстати, если вы хотите узнать, какие парковки были за исключением в прошлый раз, обратите внимание на материал о зонах парковки в День защитника Отечества .

Платные парковки появились в столице еще в 2012 году, и с тех пор их количество и тарифы росли. Сейчас минимальная стоимость часа составляет 40 рублей, но чем ближе к центру, тем выше цена: 80, 100, 200 рублей и даже 380 или 450 рублей за час. С июля 2024 года в Москве появилась зона, где за час просят 600 рублей, а на пяти улицах с ноября 2024 года стоимость может доходить до 800 рублей из-за динамического тарифа.

Все платные парковки обозначены специальными дорожными знаками и информационными щитами с указанием тарифа и правил оплаты. Важно помнить: если вы выехали на машине на парковку со шлагбаумом, даже в праздничные дни оплата обязательна. В остальных случаях 8 и 9 марта можно смело экономить.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Уфа Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться