Бесплатная парковка в Москве будет не везде и не для всех

4 марта 2026, 13:09
С 8 по 9 марта столичные парковки сделают бесплатными
С 8 по 9 марта столичные парковки сделают бесплатными
В столице снова меняются правила парковки: 8 и 9 марта большинство городских стоянок станут бесплатными, но есть важные исключения. Мэрия объяснила, где придется платить даже в праздничные дни. Какие зоны попали под новые условия, что изменилось с тарифами и почему это важно для водителей - разбираемся в деталях.
Водителей Москвы в начале марта ждет приятный сюрприз: в честь Международного женского дня большинство парковок станут бесплатными. Это решение особенно актуально для тех, кто планирует поездку в центр или деловые встречи в праздничные дни – экономия может стать весьма заметной, учитывая нынешние тарифы.
Как сообщает Autonews, 8 и 9 марта плата за стоянку не потребуется практически во всех зонах города. Исключение составляют только парковки, оборудованные шлагбаумами - они продолжают работать по обычным расценкам. Это касается и той части, где действуют самые высокие тарифы: 380, 450 и даже 600 рублей в час, а также зона с активным ценообразованием. Для автомобилистов это означает, что даже в самых дорогах регионах можно будет оставить машину бесплатно, если речь не идет о закрытых парковках.
Традиция делать парковку бесплатной на праздники появилась в Москве уже давно. Например, в январе водители не платили за стоянку с 31 декабря по 10 января, а совсем недавно - 23 февраля - власти также отменили оплату почти во всех зонах. Кстати, если вы хотите узнать, какие парковки были за исключением в прошлый раз, обратите внимание на материал о зонах парковки в День защитника Отечества .
Платные парковки появились в столице еще в 2012 году, и с тех пор их количество и тарифы росли. Сейчас минимальная стоимость часа составляет 40 рублей, но чем ближе к центру, тем выше цена: 80, 100, 200 рублей и даже 380 или 450 рублей за час. С июля 2024 года в Москве появилась зона, где за час просят 600 рублей, а на пяти улицах с ноября 2024 года стоимость может доходить до 800 рублей из-за динамического тарифа.
Все платные парковки обозначены специальными дорожными знаками и информационными щитами с указанием тарифа и правил оплаты. Важно помнить: если вы выехали на машине на парковку со шлагбаумом, даже в праздничные дни оплата обязательна. В остальных случаях 8 и 9 марта можно смело экономить.
Похожие материалы
-
04.03.2026, 12:48
Какие перемены ждут россиян с марта 2026 года: новые правила и штрафы
В марте 2026 года в России вступают новые законы. Изменения затронут обучение водителей, штрафы для дачников и финансовые сервисы. Ожидаются новшества в начислении пенсий и оплате коммунальных услуг. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 12:43
В Челябинской области задержали пару на внедорожниках с одинаковыми номерами
В Агаповском районе выявили автомобили с одинаковыми номерами. Система помогла найти нарушителей. Водителей ждут серьезные последствия. Подробности инцидента - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
03.03.2026, 21:16
Android Auto 16.3: обновление уже доступно, но ждать придется не всем
Свежая версия Android Auto 16.3 уже начала поступать пользователям через Google Play. Обновление закладывает фундамент для новых возможностей и решает ряд проблем, связанных с интеграцией управления климатом и радио. Почему это важно для владельцев современных автомобилей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 18:40
Масштабное обновление для 2,5 млн автомобилей Volvo: что изменится в привычном управлении
Volvo запускает крупнейшее обновление программного обеспечения для своих автомобилей по всему миру. Новые функции и изменения в интерфейсе затронут миллионы водителей. Эксперты отмечают, что такие шаги меняют представление о современных авто и их возможностях.Читать далее
-
03.03.2026, 13:21
Нужна ли диагностическая карта в 2026 году: официальные разъяснения
В 2026 году правила проверки документов на дороге вызывают вопросы у многих водителей. Генерал-лейтенант Михаил Черников объяснил, когда инспектор вправе интересоваться диагностической картой и как изменились требования к техосмотру. Разбираемся, что важно знать каждому владельцу личного автомобиля.Читать далее
-
03.03.2026, 09:22
«Автодор» начал взыскивать старые долги через «Госуслуги»: что делать водителям
Многие водители неожиданно столкнулись с требованием оплатить долги за проезд по платным дорогам, которые якобы возникли еще несколько лет назад. Почему такие уведомления приходят именно сейчас, как реагировать и что советуют юристы - объясняем подробно. Мало кто знает, что делать, если долг всплыл спустя годы.Читать далее
-
03.03.2026, 07:39
Следует ли соблюдать дорожные знаки на пустом перекрестке: разбор спорной ситуации
Многие водители сталкиваются с вопросом: стоит ли строго соблюдать требования знаков, если на перекрестке нет других участников движения? Разбираемся, как трактовать правила в подобных случаях и почему это важно для безопасности и юридической чистоты.Читать далее
-
02.03.2026, 19:32
Waymo снова под огнем: роботакси заблокировал проезд экстренным службам в Остине
В Остине беспилотное такси Waymo оказалось на пути экстренных служб, когда те спешили к месту трагедии. Подобные инциденты уже вызывали споры в Сан-Франциско, но теперь проблема вышла на новый уровень. Почему это событие может изменить отношение к роботакси в США - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
04.03.2026, 12:48
Какие перемены ждут россиян с марта 2026 года: новые правила и штрафы
В марте 2026 года в России вступают новые законы. Изменения затронут обучение водителей, штрафы для дачников и финансовые сервисы. Ожидаются новшества в начислении пенсий и оплате коммунальных услуг. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 12:43
В Челябинской области задержали пару на внедорожниках с одинаковыми номерами
В Агаповском районе выявили автомобили с одинаковыми номерами. Система помогла найти нарушителей. Водителей ждут серьезные последствия. Подробности инцидента - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
03.03.2026, 21:16
Android Auto 16.3: обновление уже доступно, но ждать придется не всем
Свежая версия Android Auto 16.3 уже начала поступать пользователям через Google Play. Обновление закладывает фундамент для новых возможностей и решает ряд проблем, связанных с интеграцией управления климатом и радио. Почему это важно для владельцев современных автомобилей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 18:40
Масштабное обновление для 2,5 млн автомобилей Volvo: что изменится в привычном управлении
Volvo запускает крупнейшее обновление программного обеспечения для своих автомобилей по всему миру. Новые функции и изменения в интерфейсе затронут миллионы водителей. Эксперты отмечают, что такие шаги меняют представление о современных авто и их возможностях.Читать далее
-
03.03.2026, 13:21
Нужна ли диагностическая карта в 2026 году: официальные разъяснения
В 2026 году правила проверки документов на дороге вызывают вопросы у многих водителей. Генерал-лейтенант Михаил Черников объяснил, когда инспектор вправе интересоваться диагностической картой и как изменились требования к техосмотру. Разбираемся, что важно знать каждому владельцу личного автомобиля.Читать далее
-
03.03.2026, 09:22
«Автодор» начал взыскивать старые долги через «Госуслуги»: что делать водителям
Многие водители неожиданно столкнулись с требованием оплатить долги за проезд по платным дорогам, которые якобы возникли еще несколько лет назад. Почему такие уведомления приходят именно сейчас, как реагировать и что советуют юристы - объясняем подробно. Мало кто знает, что делать, если долг всплыл спустя годы.Читать далее
-
03.03.2026, 07:39
Следует ли соблюдать дорожные знаки на пустом перекрестке: разбор спорной ситуации
Многие водители сталкиваются с вопросом: стоит ли строго соблюдать требования знаков, если на перекрестке нет других участников движения? Разбираемся, как трактовать правила в подобных случаях и почему это важно для безопасности и юридической чистоты.Читать далее
-
02.03.2026, 19:32
Waymo снова под огнем: роботакси заблокировал проезд экстренным службам в Остине
В Остине беспилотное такси Waymo оказалось на пути экстренных служб, когда те спешили к месту трагедии. Подобные инциденты уже вызывали споры в Сан-Франциско, но теперь проблема вышла на новый уровень. Почему это событие может изменить отношение к роботакси в США - в нашем материале.Читать далее