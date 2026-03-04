Бесплатная парковка в Москве будет не везде и не для всех

С 8 по 9 марта столичные парковки сделают бесплатными

В столице снова меняются правила парковки: 8 и 9 марта большинство городских стоянок станут бесплатными, но есть важные исключения. Мэрия объяснила, где придется платить даже в праздничные дни. Какие зоны попали под новые условия, что изменилось с тарифами и почему это важно для водителей - разбираемся в деталях.

Водителей Москвы в начале марта ждет приятный сюрприз: в честь Международного женского дня большинство парковок станут бесплатными. Это решение особенно актуально для тех, кто планирует поездку в центр или деловые встречи в праздничные дни – экономия может стать весьма заметной, учитывая нынешние тарифы.

Как сообщает Autonews, 8 и 9 марта плата за стоянку не потребуется практически во всех зонах города. Исключение составляют только парковки, оборудованные шлагбаумами - они продолжают работать по обычным расценкам. Это касается и той части, где действуют самые высокие тарифы: 380, 450 и даже 600 рублей в час, а также зона с активным ценообразованием. Для автомобилистов это означает, что даже в самых дорогах регионах можно будет оставить машину бесплатно, если речь не идет о закрытых парковках.

Традиция делать парковку бесплатной на праздники появилась в Москве уже давно. Например, в январе водители не платили за стоянку с 31 декабря по 10 января, а совсем недавно - 23 февраля - власти также отменили оплату почти во всех зонах. Кстати, если вы хотите узнать, какие парковки были за исключением в прошлый раз, обратите внимание на материал о зонах парковки в День защитника Отечества .

Платные парковки появились в столице еще в 2012 году, и с тех пор их количество и тарифы росли. Сейчас минимальная стоимость часа составляет 40 рублей, но чем ближе к центру, тем выше цена: 80, 100, 200 рублей и даже 380 или 450 рублей за час. С июля 2024 года в Москве появилась зона, где за час просят 600 рублей, а на пяти улицах с ноября 2024 года стоимость может доходить до 800 рублей из-за динамического тарифа.

Все платные парковки обозначены специальными дорожными знаками и информационными щитами с указанием тарифа и правил оплаты. Важно помнить: если вы выехали на машине на парковку со шлагбаумом, даже в праздничные дни оплата обязательна. В остальных случаях 8 и 9 марта можно смело экономить.