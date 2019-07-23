23 июля 2019, 14:45
Парковочные места хотят урезать на полметра
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В России могут ввести новый уменьшенный стандарт площади парковочного места. Ширину предлагают сократить на 0,5 метра, а длину – на 0,3 метра. Это позволит сделать больше платных и бесплатных муниципальных парковок.
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Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов уже высказался в ее поддержку. По его словам, уменьшение ширины парковочного места позволит разрешить парковку на узких улицах, где сейчас запрещена остановка или стоянка из-за недостаточной ширины проезжей части. Новый стандарт будет способствовать увеличению мест для бесплатной парковки, хотя число платных городских парковок тоже вырастет.
По оценке экспертов, уменьшение стандартных размеров позволит увеличить количество парковочных мест на 15 - 20%. А у российских автовладельцев появится дополнительный стимул пересесть с больших кроссоверов на компактные малолитражки.
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