7 ноября 2021, 15:27
Парковочные войны: наглого водителя настигла мгновенная карма (видео)
Найти удобно расположенное свободное место на паркинге – большая удача. Некоторые готовы рискнуть и перехватить место буквально под носом у других водителей. Но подобная наглость иногда мгновенно карается высшими силами.
Дарья Климова Фото: reddit.com
Ранее мы писали
Автомагистраль может встать из-за трех человек, которые пытаются выяснить отношения. К километровой пробке ...Читать далее
Большинство воспитанных водителей на месте человека за рулем Nissan Kicks притормозили бы, давая возможность Toyota Prius завершить маневр и спокойно припарковаться. Но водитель кроссовера не стал медлить, а наоборот, нажал на газ и влетел на парковочное место, стремясь во что бы то ни стало опередить «Тойоту». Однако цена такой стремительной парковки оказалась высокой. Водитель Nissan ударил по газам чересчур энергично, и автомобиль врезался в стену. Сработала аварийка и, по всей видимости, подушки безопасности.
Упомянутые модели: Nissan Kicks, Toyota Prius (от 2 186 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 750 000 РToyota Prius 2017 в Москве
- 1 790 000 РToyota Prius 2016 в Москве
- 865 000 РToyota Prius 2009 в Москве
- 555 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 1 830 000 РToyota Prius 2018 в Москве
- 734 000 РToyota Prius 2006 в Москве
- 1 950 000 РToyota Prius 2017 в Москве
- 1 495 000 РToyota Prius 2017 в Москве
- 1 350 000 РToyota Prius 2017 в Москве
- 1 170 000 РToyota Prius v (+) 2016 в Москве
Новости по теме
В Москве произошло очередное ДТП с беспилотным автомобилем
28.04.2021, 09:35
Хорошая новость: машиноместа в паркингах станут больше
27.10.2021, 19:22
Стартовали продажи первого в мире аэробайка (теперь водителям надо опасаться атаки сверху): видео
27.10.2021, 18:11
Владельцы Lada Vesta снова не могут спать спокойно: воруют колеса
27.10.2021, 14:16
Новости по теме
В Москве произошло очередное ДТП с беспилотным автомобилем
28.04.2021, 09:35
Хорошая новость: машиноместа в паркингах станут больше
27.10.2021, 19:22
Стартовали продажи первого в мире аэробайка (теперь водителям надо опасаться атаки сверху): видео
27.10.2021, 18:11
Владельцы Lada Vesta снова не могут спать спокойно: воруют колеса
27.10.2021, 14:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин